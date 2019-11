Zatvorenici pobjegli kroz rupu wc-a

Santos Semjuel Fonseka i Džonatan Salazar provukli su se kroz 55 centimetara široku rupu koju su isjekli na plafonu toaleta zatvora u gradu Salinas, južno od San Franciska.

Šerif policije iz Montereja rekao je da su zatvorenici iskoristili takozvanu "slijepu tačku" da bi pobjegli uoči početka suđenja za dva odvojena ubistva.

"Razočarani smo da ljudi koji su optuženi za ubistva više nisu u zatvoru“, rekao je Džonatan Tornberg, portparol kancelarije šerifa.

Osumnjičeni su izbušili rupu u toaletu gdje stražari nisu mogli da ih vide. Iako je otvor prilično mali, Fonseka i Salazar, obojica 1,7 metara visoki uspjeli su da se provuku.

Photos from the Monterey County Sheriff's Office showing where Jonathan Salazar and Santos Foncesca made their escape from within the Monterey County Jail. @AlaniLetangKSBW and @FelixKSBW will have more coming up at 5 and 6 pic.twitter.com/JJ7RTDuPRy