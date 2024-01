Završila 3 fakulteta, pa otišla na selo (VIDEO)

Tanja Prohaska sa završena tri fakulteta proizvodi mlijeko sa porodicom u Orlovatu. Ona se, naime, mliječnim govedarstvom bavi od kako se iz grada preselila u ovo banatsko selo prije 13 godina.

"Završila sam 3 fakulteta. Završila sam osnovne studije i magistarske studije ovde u Zrenjaninu, na tehničkom fakultetu, i onda sam dobila takođe stipendiju ministarstva inostranih poslova Italije i 9 meseci provela u Bolonji. Jedino zadnje, master studije su iz poljoprivrede. Tu se nekako nadovezalo i to da se udam "na selo" i da suprug i ja ostanemo na selu i da nastavimo posao kojim su se bavili njegovi roditelji", rekla je Tanja.

Kako ističe, situacija je malo bolja u ovom bitnom poslu, ali i da je dalje teška, kao i da znače u velikoj mjeri subvencije, kako bi se pokrili troškovi veterinara i nege životinja.

"Teško je, bez obzira što se država trudi da poveća davanja za stočare, i dalje je jako teško. Veoma mali broj ljudi se odlučuje da postane stočar. Mali stočari su svi davno napustili to zanimanje. Subencije su skočile sa 25 na 40.000 dinara, po uslovnom grlu to je dosta novca. Većina tog novca ode na veterinare i samu stoku - rekla je, ali istakla i da je skočila cena krava, te da kvalitetna grla ne mogu da se kupe ispod 2.000 do 2.500 evra. Na imanju mi imamo 45 muznih krava i još do 25 grla imamo junica, mladih do godinu dana, steonih i tako", kaže ona.

Kako je rekla, na dnevnom nivou oko 22-23 litre daje svaka krava, dodavši da mlijeko predaju u pančevačku mljekaru.

"Trenutna cena mleka je od 55 do 60 dinara, zavisi od meseca do meseca, kao i količine mleka koju predajemo. Subvencija je povećana sa 10 na 19 dinara, tako da i tu negde vidimo svoju matematiku", rekla je.

Što se ishrane krava tiče, rekla je da trenutno imaju raznoliku ishranu.

"Repin rezanac, prekrupe, stočnog brašna, deteline kao habastu hranu, a popodne dobijaju siložni kukuruz, isto prekrupu, stočno brašno i na kraju detelina", rekla je i istakla da je vrlo važna i mliječna mast.

"One smanjuju količinu mlečne masti kad idu na polja, na ispašu, a trenutno je količina mlečne masti povećana. Recimo da imaju od 4 do 4,5 odsto mlečne masti, a neke i 5 odsto".

Ova porodica vodi računa o svim životinjama na imanju, a najmlađi član je petogodišnja djevojčica, koja je istakla da voli životinje i da pomaže svojim roditeljima u održavanju životinja.

Takođe, rekla je da joj je lep život na selu, piše rtvsantos, a prenosi Telegraf.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.