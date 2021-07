Završio fakultet sa 11 godina: Besmrtnost je moj cilj

Jedanaestogodišnji dječak iz Belgije diplomirao je fiziku na Univerzitetu u Antverpenu, javlja lokalni list "De Telegraaf" - i to s najvećom počašću.

"Baš me briga jesam li najmlađi", rekao je Loren Simons za medije i dodao:

"Za mene je stvar u tome da učim i steknem znanje".

Ovo je zapanjujuće postignuće - a, da vas dodatno šokira, Simons otkriva da je njegov plan - da živi vječno, i to tako što će se pretvoriti u kiborga.

Zvuči kao da Simons ima ozbiljan plan.

"Ovo je prva slagalica u mom cilju da zamijenim dijelove svog tijela mehaničkim dijelovima", dodaje Simons za "De Telegraaf", dodajući da je njegov cilj "besmrtnost".

"Želim biti u mogućnosti zamijeniti što više dijelova tijela mehaničkim. Nacrtao sam put do tamo. Možete to vidjeti kao veliku zagonetku", dodao je on.

Kao početak njegove velike slagalice - prilično drugačije od onih koje slažu druga djeca u njegovoj starosnoj grupi - Simons sada želi proučavati kvantnu fiziku.

"Dvije su stvari važne u tim studijima: sticanje znanja i primjena tog znanja. Da bih postigao drugo, želim surađivati s najboljim profesorima na svijetu, zaviriti u njihov mozak i saznati kako razmišljaju", kaže Simons, prenosi "Brussels times".

Simons ističe kako tek sad započinje sa svojim studijama.

"Ove godine pohađao je i neke kruseve s magistarskog programa. Nakon ljeta službeno će i započeti magistarske studije", potvrdio je portparol Univerziteta u Antverpenu, prenosi "Radiosarajevo.ba".