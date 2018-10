Zbog njih su žene padale u nesvjest u bivšoj Jugoslaviji

Za ovim muškarcima ludjele su žene iz bivše Jugoslavije. Zbog njih su kupovale ploče, hrlile u bioskope i lijpile postere po zidovima. Neke od njih su obožavateljke doslovno progonile i padale u nesvjest. Evo koji su frajeri bili najprivlačniji u to vrijeme.

Zdravko Čolić

Osamdesetih godina zgodni Sarajlija je žario i palio pop scenom. Malo koja žena nije pala na njegov šarm, privlačan izgled i romantične stihove, a iako mu je danas 67 godina i dalje ima vjerne obožavateljke koje vrište na njegovim koncertima.

Čola se na to previše ne obazire jer je srećno oženjen Aleksandrom Čolić već 16 godina. Njegov ljubavni život prije braka bio je prilično buran. Žene su mu se doslovno bacale pod noge i provaljivale u hotelske sobe, a njegova prva ljubav bila je glumica Jasna Ornela Beri.

Goran Bregović

Bregović je svojevremeno imao pravu vojsku obožavateljki koje su padale na njegov rokerski imidž, a dopadao se i nekim poznatim damama.

Marina Perazić je tokom boravka u Farmi provukla da su njih dvoje imali seks na jednu noć, ali nikad to nije otvoreno potvrdila.

Iako je sa suprugom Dženanom u braku preko 25 godina, u regionalnim medijima nerijetko su se pojavljivale priče o njegovim navodnim aferama s drugim ženama, od koje je puno pažnje privukla priča da je voditeljka Maja Sokolović toliko poludjela za njim da ga je pratila čak do Norveške.

Momčilo Bajagić Bajaga

Romantični Bajaga oduvijek je bio miljenik ženskog dijela publike sa svojim dubokim glasom i nježnim stihovima.

Bajaga je ipak vjeran svojoj dugogodišnjoj ljubavi Emiliji s kojom je u braku još od 1989. godine, a njoj je posvetio i sve svoje pjesme.

Njegova supruga rijetko se pojavljuje u javnosti, a Bajaga je jednom prilikom otkrio da joj u početku nije bilo lako da se nosi sa njegovom popularnošću.

"Veza kao veza nikada nije bila u iskušenju, ali Emi svakako nije bilo lako. Kad si javna ličnost, svakakve stvari o tebi se pojavljuju u medijima. Ema je to stvarno dobro podnela, naročito tih prvih godina našeg zabavljanja, koje su bile najluđe. Mi nismo mogli da idemo na letovanje negde gde idu svi. Meni je najgluplja fora bila da govorim kako nemam devojku da bi me curice jurile. Ljudi te vole zbog muzike. Da nisam pravio dobre pesme, ne bi me ni voleli", rekao je Bajaga u jednom intervjuu za Novosti.

Bata Živojinović

Zavodničkom pogledu Bate Živojinovića mnoge su Jugoslavenke teško odolijevale, pa je tako punio bioskope sa svakim svojim filmom. Iako je mogao da bira s kojim će ženama biti, Bata je 60 godina proveo sa svojom suprugom Lulom s kojim je ostao do smrti.

Vlado Kalember

Za vrijeme najveće slave Srebrnih krila zbog Vlade Kalembera su žene doslovno padale u nesvjest, pa je na njegovim koncertima Hitna pomoć imala pune ruke posla. Nerijetko bi u jednom gradu morali da održe po dva ili tri koncerta zbog velikog interesovanja, a u jednom intervjuu Vlado je priznao da je morao doslovno da bježi od obožavateljki jednom prilikom. On je ljubav pronašao s violončelistkinjom Anom Rucner s kojom je u braku bio osam godina, a nakon razvoda su ostali veoma bliski i često naglašavaju koliko vole i poštuju jedan drugog.

Dragan Nikolić

Zgodni glumac je već u svom prvom filmu zapeo za oko brojnim obožavateljkama, ali ih je sve razočarao kad se ludo zaljubio u kolegicu Milenu Dravić. Upoznali su se na snimanju filma "Kako su se voljele dvije budale", vjenčali se u pauzama između snimanja, a zajedno su ostali sve do njegove smrti.

Frano Lasić

Kolika je popularnost Frane Lasića bila možda najbolje ilustruje činjenica da se glumac ženio čak četiri puta. Njegov drugi brak s Beograđankom Ljiljanom trajao je samo 21 dan, a trenutno je oženjen 30 godina mlađom dizajnerkom Milenom Matić.