Zdravi obroci za mališane umjetnička djela na tanjiru

Kućica od jabuke, stabla od kivija, prasići od banane, vuk od energetske pločice... Ili sova od narandže, kivija, jagoda, borovnica... A možda crtani lik Tasmanijski đavo napravljen od palačinke od speltinog brašna, ukrašen jagodama... Ne, ovo nisu bajke za djecu nastale iz pera braće Grim, ovo su kulinarske bravure tridesettrogodišnje Dušice Stamenković Vicentijević iz srbijanskog grada Mladenovca, širom regiona poznatije kao Ignjatova mama.

Dušica je majka dvoje djece, sina Ignjata i kćerke Ognjene, a treća beba je na putu. Na društvenim mrežama prati je veliki broj mama, kako iz Srbije, tako i iz regiona, ali ne samo mama, nego svih onih koji vole kreativnost, savjete o zdravoj ishrani, kako za djecu, tako i za odrasle.

Na naše pitanje kada i kako je došla na ideju da sve zdrave namirnice na tanjire ređa u raznim oblicima zanimljivim mališanima - žabice, medvjedići, sobovi, prevozna sredstva, animirani junaci, Dušica kazuje da je dugi niz godina radila kao bejbisiterka u porodicama, te da neka djeca nisu voljela da jedu određene namirnice, pa ih je ona servirala na zanimljiv način.

"Za svog sina Ignjata sam počela ovako da serviram jednog kišovitog dana, 2017. godine u septembru, kad sam već bila u poodmakloj trudnoći. Shvatila sam da sam drugoj deci svašta pravila od hrane, a svom sinu još nisam ništa. Došla sam na ideju da mu napravim žabu od zelene jabuke, što je njega obradovalo. Kako sam i sama bila aktivna na Facebooku u grupama koje se tiču zdrave ishrane dece, fotografiju te dekoracije od zelene jabuke sam podelila u tim grupama, a odziv je bio više nego odličan", priča Dušica.

Dodaje da su mame bile oduševljene i mnoge su svojoj djeci po njemom primjeru servirale obrok, te joj sa oduševljenjem slale poruke da su konačno uspjele u tome da njihovo dijete pojede voćnu užinu s lakoćom.

"Na svom, tada, privatnom profilu na Instagramu @ignjatovamama sam takođe objavila tu fotografiju, jer sam i pre toga često objavljivala fotografije nekih zdravih i brzih obroka za Ignjata, ali od te dekoracije žabe moj profil je prešao u formu Instagram bloga, i mnoge mame koje su članice već pomenutih grupa na Facebooku su zapratile moj privatni profil na Instagramu. Kako je vreme odmicalo i dekoracije se nizale, broj pratilaca je svakodnevno rastao", kazuje Dušica.

Mnoge poznate ličnosti, među kojima su Seka Aleksić, Ana Stanić, Mia Borisavljević, Nina Janković, Ana Kokić, Aleksa Perović, Nada Bučević, Milan Maglov, Isidora Bjelica i mnogi drugi koji su prepoznali autentičnost profila Ignatova mama preporučili su ga putem svojih Instagram priča.

"Sve ove preporuke dovele su do toga da broj pratilaca počne rapidno da raste, pa danas, nakon godinu dana, moj profil na Instagramu prati 48.000 ljudi. Svakodnevno sam dobijala poruke da treba da napravim blog, kako bi uvid u recepte bio pregledniji, pa sam pokrenula blog www.ignjatovamama.com, a kasnije i istoimeni kanal na YouTubeu", pojašnjava ova kreativna mama.

Kada je inspiracija za prava mala umjetnička djela na tanjiru u pitanju, Dušica kazuje da je pronalazi u svemu što nas okružuje, a za šta njen sin Ignjat pokaže interesovanje.

"To mogu da budu prevozna sredstva, biljke, životinje, ali sve češće to su likovi iz bajki i basni koje svakodnevno čitamo, jer Ignjat voli knjige. Ponekad me inspirišu i likovi iz crtanih filmova za decu. U poslednje vreme inspiracija su mi i neke uspomene iz naših života i takve dekoracije su mi najdraže", ponosna je Dušica.

Vrijeme utošeno na dekorativno slaganje namirnica na tanjir, kazuje, zavisi od toga koliko je složena dekoracija - za neke jednostavnije dovoljno joj je par minuta, a neke složenije radila je i po sat vremena, jer glavni dio napravi brzo, ali sitnice joj oduzimaju više vremena jer je, kako ističe, perfekcionista.

Dešavalo se i da djeca neće da pojedu hranu sa tanjira da ne bi pokvarila dekoraciju.

"Kada sam Ignjatu napravila medu koji spava, rekao je: 'Pssst, meda spava, nećemo da ga budimo.' Ovako dekorisani obroci nama su samo vid igre gde izražavam svoju kreativnost, Ignjat svakako voli da jede. A ideje za serviranje obroka sam počela da delim javno da bih pomogla drugim mamama koje imaju poteškoća da deca pojedu obrok", kazuje Dušica i dodaje da djeca i uče uz zdrave obroke.

"Na kreativan način Ignjat je naučio prostorne relacije, geometrijske oblike, boje, odnose veće-manje... Ognjenu je tome on naučio, a njega sam naučila baš kroz ovakve kreativne igre", pripovijeda uz osmijeh Dušica, koja ne provodi mnogo vremena u kuhinji.

"Koliko god da uživam u kuvanju i hrani, ne volim da budem rob kuhinje, i svi recepti koje spremam i objavljujem su jednostavni, brzi, a zdravi. Volim da kuvam, ali mnogo više volim da budem sa svojom decom. Takođe često hleb i ručak pečem zajedno, jer mi u rernu jedno pored drugog staje i vatrostalna činija i pleh sa hlebom, tako da i na taj načim štedim vreme. Mnogo manje vremena oduzima priprema zdravih obroka u odnosu na pripremu nezdravih obroka", pojašnjava ova praktična mlada mama.

Dušica propagira zdravu ishranu za mališane, te i njeni klinci odrastaju na prvenstveno zdravim obrocima, koje konzumiraju i ona i njen suprug.

"Od kada je Ignjat počeo da jede iste obroke koje jedemo suprug Miloš i ja, način pripreme obroka se nije značajno promenio, osim što sam prestala da koristim kupovnu vegetu (pravim domaću vegetu) i u potpunosti sam prestala da kupujem hleb. Nisam planirala da ću imati četvorogodišnjaka koji nikad nije jeo kupovni hleb, jednostavno desilo nam se, jer za pravljenje beskvasnog hleba potrebno mi je samo tri minuta, a za odlazak do pekare mnogo više, a uz to ide i oblačenje dece, nošenje kolica i bebe sa trećeg i na treći sprat...", kazuje Dušica.

Zapršku nije ni ranije koristila u jelima, a oduvijek je voljela da obroke priprema tako da budu šareni, bogati raznovrsnim povrćem, a supa i salata su oduvijek bili obavezni na njenom stolu. Smatra da je besmisleno da se roditelji hrane nezdravo, a da žele da se djeca hrane zdravo, jer djeca uče iz primjera svojih roditelja, te u tom slučaju prije ili kasnije željeće da jedu isto što i njihovi roditelji.

"Moj suprug Miloš nije ljubitelj mesa, ali od kada živimo zajedno mnogo više jede meso, jer ukus mesa bude mnogo lepši kada uz njega ima mnogo raznovrsnog povrća. Inače je oduvek uživao u integralnim hlebovima, jer njegov tata je ponekad mesio integralne hlebove. Međutim, njegova ishrana od ranog detinjstva je puna mesnih prerađevina, sokova i slatkiša, pa je potreba za slatkišima duboko usađena. Danas jede mnogo manje slatkiša nego što je to bilo pre 12 godina kada smo započeli vezu", priča Dušica, koja pored toga što svojoj djeci sprema zdravu hranu i uči ih o važnosti iste.

"Pored toga što ih sopstvenim primerom učim da je zdrava ishrana dobar izbor, učim ih i kroz uključivanje u kupovini namirnica i pripremanju obroka. Uživam kada kuvamo zajedno", kaže Dušica.

Vremenom je Dušica osnovala i svoj blog www.ignjatovamama.com na kojem piše o raznim temama u vezi sa djecom i roditeljstvom, ali, kako kazuje, nema mnogo vremena da bude aktivna na njemu.

"Više sam fokusirana na Instagram profil @ignjatovamama, a odnedavno sam pokrenula i kanal na YouTubeu i u planu mi je snimanje videa kuvanja sa decom, ali i raznih videa na temu odgoja i vaspitanja dece. Samim tim što sam po struci vaspitač dece predškolskog uzrasta, i imam višegodišnje radno iskustvo u vrtiću ali i u porodicama u kojima sam čuvala decu, a i sama sam majka uskoro troje dece, o vaspitanju i odgoju dece znam toliko toga iz sopstvenog iskustva i želim to da prenesem i drugim mamama", zaključuje Dušica.

POTREBNO:

300 g mekog speltinog brašna (ili pšeničnog)

200 ml jogurta

200 ml mlijeka

4 jaja

1 prašak za pecivo

2 kašike maslinovog ulja (ili putera)

80 g kokosovog šećera

PRIPREMA:

U jednoj činiji sjediniti suve sastojke, sve osim kokosovog šećera. U drugoj činiji umutiti bjelanca, a zatim im dodati žumanca i kokosov šećer i još malo mutiti. Dodati ostale tečne sastojke, a kad se sjedini, lagano dodati suve i miješati dok se ne sjedini smjesa.

Na laganoj temperaturi pržiti palačinke na kokosovom ulju ili ulju od košpica grožđa. Kutlačom staviti manju količinu tijesta na sredini tiganja, a tijesto će se samo razliti koliko je dovoljno. Kada iz tijesta ispuckaju mjehurići, palačinku možete da okrenete. Važno je da temperatura bude lagana, jer vrlo lako spolja zagore, a unutra ostanu nepečene. Kako biste dobili braon palačinke, u ovu smjesu dodajte jednu kašiku sirovog kakaoa.

POTREBNO:

1 prezrela banana

1 žumance

2 kašike organskog kukuruznog brašna (ili bilo kojeg koje ste bebi već uveli u ishranu)

PRIPREMA:

Bananu izgnječiti viljuškom i dodati žumance i sjediniti. Zatim dodati kukuruzno brašno u tu smjesu. Ukoliko imate blender, možete sve ovo uraditi i u blenderu. Palačinke pržiti na neljepljivom tiganju bez ulja ili blago nauljite maslinovim uljem (ekstra djevičansko maslinovo ulje bebe mogu da konzumiraju od početka nemliječne ishrane, odnosno od navršenih šest mjeseci). Od ove smjese dobiju se dvije palačinke, malo deblje, nalik američkim palačinkama.