Žena koja tvrdi da joj se ukazala Gospa: Pitala sam je koliko ljudi ide u raj

Međugorska vidjelica Mirjana Dragičević, koja tvrdi da komunicira s Gospom, lani je objavila da više neće imati javna ukazanja niti će primati Gospine poruke.

Dragičević, podsjećanja radi, tvrdi da je od Gospe redovno primala poruke od 1987. godine.

Nedavno je za "Medjugorje-news.com" rekla kako joj je Gospa rekla koliko ljudi ide u raj nakon smrti.

"Pitala sam je jedanput o tome, a Ona je rekla da danas većina ljudi ide u čistilište, nakon toga najveći broj njih ide u pakao, a samo nekolicina ide izravno u Raj", ispričala je ona.

Novinar je potome pitao da li su ljudi danas "pod uticajem đavola ili zlo mora biti u njima?", na šta vidjelica odgovara:

"Ne, ne. Đavao nije u njima, ali oni su pod njegovim utjecajem, iako on ulazi u neke od njih. Da bi to spriječili, ili barem donekle ublažili, Gospa je rekla da nam treba zajednička molitva, obiteljska molitva. Najviše je naglasila potrebu obiteljske molitve. Također, svaka obitelj trebala bi imati barem jedan blagoslovljeni predmet u kući, a kuće treba redovito blagoslivljati".

Kazala je i da veoma malo ljudi ide u raj:

"Samo nekolicina – najmanje njih – odlazi u raj.(...) Bog ne traži velike vjernike, već jednostavno one koji poštuju svoju vjeru i žive mirno, bez zlobe, podlosti, laži.(...) Da. Nakon što sam razgovarala s Gospom, došla sam do tog zaključka; Nitko ne mora činiti velika čuda ili činiti veliku pokoru; samo živite jednostavan, miran život poštujući Božje zapovijedi".

Ekipa s portala "Index.hr" podsjetila je i da je Mirjana Dragičević javnosti, osim po tvrdnjama o ukazanju, poznata i po činjenici da su je novinari 2019. uhvatili kako ilegalno betonira plažu ispred svoje vile na Hvaru, čiji sedmični najam košta 25 hiljada kuna (6.500 KM).

Vidjelica je tada tvrdila da nema pojma ni o vili ni o ilegalnom betoniranju.

"Kakva kuća? Koja plaža? Kakvo betoniranje? Prvi put čujem za sve to, nije to istina i ne mislim se sada spuštati na tu razinu i to komentirati", začuđena je bila vidjelica kad su je novinari pitali o vili i betoniranoj plaži.