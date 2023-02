Žena porijeklom iz BiH pokreće nove ideje u Roterdamu

ROTERDAM - Dajana Duka, žena porijeklom iz BiH, a danas socijalni radnik i aktivni član partije Bij1, pokrenula je akciju prikupljanja sredstava za kamion sa hranom, koji bi nekoliko put sedmično dijelio besplatne obroke u južnom dijelu Roterdama, ne samo beskućnicima, nego i ljudima koji žive na pragu siromaštva.

Duka, koja je aktvina u gradskoj skupštini od prošlih izbora kaže da stvari u politici nisu tako jednostavne.

"Nekada se stvari i ideje u politici dešavaju brzo, a nekada i ne baš, zapravo, veoma sporo. Već neko vrijeme imam ovu ideju o kamionu sa hranom. Veliki broj ljudi živi na ulici. Migranti iz istočne Evrope, koji su ostali bez posla i stana, nemaju pravo na sklonište za beskućnike. A, onda sam jednog dana, sasvim slučajno, vidjela taj kamion koji ima kuhinju i u kojem se priprema hrana. I pomislila sam: da, to je to. To je bio znak", kaže Dajana.

Kako Duka kaže, taj kamion košta oko 12.500 evra. On u svom sastavu ima i kuhinju, i sve potrebne funkcije.

"Ta cijena i nije tako loša”, kaže Duka, koja je za kratko vrijeme prikupila 2500 evra.

Ipak, sama akcija prikupljana sredstava nije dobila potreban publicitet.

"Još uvijek dosta toga ima da se uradi", kaže ona.

Ona dodaje da veliki broj njenih prijatelja želi da pomogne.

"Neki od njih su socijalni radnici. Jedna osoba mi je rekla da je spremna da kuha te obroke", kazala je.

Iz pozorišta Maaspodium su mi već rekli da i oni žele da daju hranu koja im ostane. Dakle, postoji ta mreža ljudi i kompanija koje žele da nas podrže strukturalno", kaže ona.

Prema njenom mišljenju, kamion bi trebao da bude lociran na jugu grada:”Veliki broj institucija je na sjeveru, ali zapravo, većina siromašnih živi u južnom dijelu grada”, kaže Duka.

Za početak, Duka je planirala da ovaj kamion obilazi južni dio grada dva puta sedmično. Ali, još uvijek ne zna šta joj je potrebno od dokumentacije:

"Još uvijek ne znam tačno da li će mi trebati dozvola opštine za to. Ali, ne možemo čekati dok papirologija odradi svoje, sve prema pravilima. U nekom momentu, jednostavno morate krenuti i uraditi to", kaže na kraju Duka.