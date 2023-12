Žena rodila blizance sa 64 godine, oduzeli joj djecu (VIDEO)

Želja da ima djecu kod nekih žena je toliko jaka da prkose nauci i prirodi. Tako je Mauricia Ibanez prije više od pet godina rodila blizance i to u 64 godini.

Ona je uz pomoć vještačke oplodnje dobila djecu, ali mališane je odmah preuzela socijalna služba uz obrazloženje da majka nije sposobna da se brine o njima.

Španski vrhovni sud kao najviše pravosudno tijelo u toj zemlji tada je presudilo na osnovu odluke suda u Burgosu da Mauricia nije sposobna djeci da pruži optimalne mogućnosti za život.

Time su okončali pravnu bitku koja je trajala četiri godine u kojoj je majka blizanaca pokušavala da ospori sudsku odluku kojom joj oduzimaju blizance Gabriela i Mariju de la Cruz koje je rodila nakon tretmana vještačkom oplodnjom u SAD. I dalje u tome nije uspjela.

Sud navodi kako su djeca bila u situaciji ranjivosti zbog nemogućnosti njihove majke da na kvalitetan način sarađuje sa socijalnom službom. Sa suda su poručili da odluku temelje na procjeni stručnjaka, a ne na temelju ženinih godina ni mentalnog zdravlja, prenosi Blic.

U saopštenju suda u Burgosu u vrijeme njihove presude stoji kako majčine karakterne crte značajno utiču na psihosocijalni razvoj mališana. Kažu kako djeca žive u izolaciji bez ikakvih veza sa ostalim članovima porodice, kao i bez potpore društva.

Borba za blizance i dalje traje

Blizanci danas imaju skoro šest godina, a socijalna služba ih je smjestila u hraniteljsku porodicu nedugo po rođenju. Ibanez je potpisala sa socijalnom službom dokument u kojem je navela da će angažovati asistentkinju koja će joj pomoći u cjelodnevnoj brizi oko vođenja domaćinstva i brizi oko djece. Ali samo 10 dana po povratku iz porodilišta u kojem je provela mjesec dana, vlasti su zaključile kako su blizanci u velikom riziku.

“Otkad se vratila kući, multidisciplinarni tim je pratio njen napredak i svi njihovi izvještaji pokazuju da bi se o blizancima valjalo brinuti u drugačijem okruženju”, kazao je tada tim za odnose sa javnošču socijalne službe u Burgosu ističući kako postoji velika vjerovatnoća da će se djeca u budućnosti ipak vratiti majci.

Ibanez ima još jedno dijete, djevojčicu koju su joj 2014. godine oduzeli i smjestili u hraniteljsku porodicu takođe iz istog razloga, odnosno njene nepodobnosti da se brine o djetetu. Blanka (13) se takođe rodila zahvaljujući vještačkoj oplodnji i živi u Kanadi.

Nakon sudske presude 2017. godine Mauricijin advokat je kazao kako je žena istraumirana. Žalila se na presudu, ali lokalni porodični sud je odbio njenu žalbu kao neosnovanu. Potom se žalila Vrhovnom sudu koji je potvrdio prethodnu odluku nižeg suda. Ibanez je time iscrpjela sve pravne mogućnosti, ali svake dvije godine može zatražiti da sud preispita presudu. Sa suda su pak poručili da u skorije vrijeme ne predviđaju drugačiji ishod za njena nastojanja.

Porodica joj branila da rađa

El Pais je objavio kako je bivša službenica zasnovala porodicu nakon ranijeg penzionisanja zbog mentalnih teškoća. Ibanezina sestra pokušala je da izdejstvuje da je sud proglasi potpuno nesposobnom za samostalan život kako bi joj oduzeli pasoš i spriječili je da odlazi na postupke vještačke oplodnje u inostranstvo. Nije uspjela jer se odluka suda temeljila na nalazu vještaka psihijatra koji je utvrdio da se Ibanez može brinuti o sebi i o djetetu.

“Odlučila sam opet da postanem majka jer je iskustvo koje sam imala sam svojom prvom ćerkom Biancom za mene bilo fantastično”, ispričala je Ibanez za El Pais 2017. godine nekoliko dana nakon porođaja sa blizanacima u bolnici.

“Pitala sam se jesam li u stanju da imam još jedno dijete. Nisu me zabrinjavale godine. Stara sam, ali zahvaljujući nauci i medicini uspjela sam ostati trudna i to je posljednje utočište koje mi stariji ljudi imamo. Naravno da me brine kako će mi oduzeti djecu. Malo se bojim za njih i molim Boga da ne padnu u ruke socijalnoj službi”, kazala je tada novinarima.

Vijesti o njenom porođaju obišle su svijet i izazvale žestoku debatu između pobornika naučnih dostignuća i onih koji su navodili etičke dileme oko trudnoće u tako kasnoj životnoj dobi, naročito jer je sud već ženi oduzeo djevojčicu uz presudu da nije sposobna da brine o njoj, prenosi CdM.

