Žene s golubovima sjetimo se tokom praznika, a njena sudbina nije puno drugačija od one iz filma

Irska glumica Brenda Fricker jednu od svojih najzapaženijih uloga ostvarila je u drugom nastavku filma "Sam u kući", a gledaoci su je upoznali kao ženu s golubovima u njujorškom parku.

Njena tužna sudbina u filmu dirnula je gledaoce, a još je tužnije jer ona iz njenog stvarnog života nije puno drugačija.

Glumica je prije više od godinu dana počela pisati memoare, a u razgovoru za "Sunday Independent" ispričala je kako je prolazila kroz period teške depresije. Otkrila je kako ju je majka fizički zlostavljala te opisala kako ju je najčešće udarala šakom u lice. Dodala je i da je njihov odnos bio pun uspona i padova, a u jednom se trenutku počela i samopovređivati.

Jednom prilikom rekla je kako najviše uživa u samoći i da joj dan prolazi tako što isključi svoj mobitel, spusti roletne na prozorima i leži kraj svog psa.

"Lagala bih kada bih rekla da ću imati lijep i srećan Božić jer sam jedna od onih ljudi koji su stari i žive sami te ovaj period može biti jako mračan. Isključim telefon i spustim roletne. Unaprijed snimim neke dobre programe i imam psa te tako prođem kroz taj period", rekla je tada Brenda.

Danas 78-godišnja Brenda, Oscara je osvojila za najbolju sporednu ulogu u filmu "Moje lijevo stopalo", a da joj ta nagrada nije puno značila, pokazala je kad je nagradu bacila na dno bazena u Connemari 1989. godine. A zašto je to učinila, veže se uz njenog pokojnog supruga.

Brenda iza sebe ima brak s Barryjem Daviesom, koji je trajao od 1979. do 1988. godine, a on je preminuo dvije godine nakon njihovog razvoda, što ju je veoma potreslo. Dodatno ju je shrvalo to što nije bila na sprovodu jer je tada snimala seriju "Kristove nevjeste" u Australiji i ugovor joj nije dopuštao da se vrati kući.

"Postala sam histerična i spakovala sam kofere kada sam primila poziv da je umro. Nisu me htjeli pustiti kući jer sam mu bila bivša supruga. Ne znam gdje je zakopan i ne želim znati", ispričala je u jednom intervjuu 2015. godine.

Dodala je da to ne želi saznati jer joj se srce slomilo u komadiće te je otkrila da su se razveli zbog njegovog alkoholizma.

"Bili smo ludo zaljubljeni uprkos svemu. Uvijek je bio predivan i zanimljiv muškarac. No postao je alkoholičar i nisam mogla s time živjeti. Ni razvod ga nije uplašio, a nakon njega smo se nastavili viđati jer smo bili zaljubljeni", otkrila je Brenda.

Barry je preminuo nakon pada niz stepenice, a glumica je naglasila da je on zaslužan što je prihvatila ulogu u filmu "Moje lijevo stopalo" i dobila Oscara.

"Bacila sam scenario na hrpu, a on ga je uzeo i rekao da moram snimiti taj film jer će mi promijeniti život", ispričala je Brenda i dala do znanja zašto se svog zlatnog kipića odlučila nakon svega riješiti.

Godine 2013. povukla se iz javnosti, a 2021. dobila je ulogu u drami "Holding", adaptiranoj prema istoimenom romanu Grahama Nortona, prenosi showbuzz.dnevnik.hr.

