Žene trebaju više sna od muškaraca

Nedostatak sna je jedan od značajnih zabrinjavajućih faktora među ljudima svih godina jer je san ključan za fizičko i mentalno zdravlje.

Stručnjaci su ustanovili da je san potrebniji ženama nego muškarcima.

Vrijeme provedeno u snu tijekom 24 sata ovisi od starosti osobe, ali u prosjeku bi svaka osoba trebala spavati najmanje sedam do osam sati kako bi sačuvala zdravlje. Stručnjaci su ustanovili da je dob važna kako bi se ustanovilo koliko sna je dovoljno, ali je jednako važno i o kojem spolu se radi.

Adolescenti i odrasle osobe između 26 i 64 godine trebaju spavati najmanje sedam do devet sat dnevno. Odrasle osobe starije od 64 godine bi trebale spavati sedam do osam sati dnevno. Što se tiče tinejdžera, njima se preporučuje da spavaju devet do 10 sati, a djeca koja idu u školu, kao i predškolska djeca čak i više od toga.

Istraživanja su pokazala da je ženama potrebno 20 minuta više sna nego muškarcima. Razlog za to je što žene spavaju lošije od muškaraca i što im je potrebno dodatno vrijeme da nadoknade manjak sna.