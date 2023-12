Život posvetila "bolesnoj" ćerki, uslijedio jeziv preokret

Sedam godina majka i ćerka su živjele su u maloj kući u Springfildu. Majka, Di Di Blančard imala je 49 godina. Prijateljski nastrojena, uvijek je voljela odjeću u veselim bojama. Ljudi koji su je poznavali govorili su da je uvijek imala vremena za tuđe probleme.

Njena ćerka Džipsi Rouz bila je vezana za kolica od malih nogu, često je jela na slamku, a povremeno je Di Di morala da joj donosi bocu sa kiseonikom.

Nije imala posao zato što se brinula o bolesnoj ćerki, a ako biste je pitali od čega Džipsi boluje, imala je spreman niz bolesti, od epilepsije do genetskih mana. Beskrajni zdravstveni problemi ostavili su traga na Džipsi, a iako je bila ugodan sagovornik, Di Di je uvek govorila da ljudi treba da budu oprezni zato što ćerka ima oštećenja mozga koja su rezultirala usporenim mentalnim razvojem.

"Mi smo kao par cipela. Jedna bez druge nikako ne ide", rekla je jednom prilikom Džipsi.

Nekoliko godina ranije sve su izgubile u uraganu Katrina. Humanitarne organizacije i dobrodušni pojedinci pomagali su koliko su mogli, a njih dvije, uprkos problemima, odavale su utisak savršene porodice. Dijelile su dobro i zlo, a zajedno su koristile isti Fejsbuk profil.

Međutim, jednog dana, sredinom juna prošle godine, osvanuo je čudan status. "Ta kučka je mrtva!", piše Alo.

Bio je 14. jun, a komentari su počeli da pristižu gotovo odmah. Većina je bila zabrinuta, treba li neko da zove policiju, šta ako je samo neko hakovao njihov račun. Da nešto nije u redu pokazao je sledeći status. "Razrezao sam tu debelu svinju i silovao njenu nevinu ćerku… Vrištala je tako glasno LOL".

Komšinica Kim bila je među prvima koji su reagovali. Nazvala je Di Di, ali niko se nije javio. Suprug Dejvid preporučio je da odmah odu do njihove kuće da provjere je li sve u redu sa majkom i ćerkom. Okupljeni susjedi počeli su da se brinu. Policija je došla, ali im je trebao sudski nalog za ulazak u kuću. Dejvid je ušao kroz prozor, ali su sve stvari bile na svom mjestu. Čak i invalidska kolica su bila na svom mjestu, što je samo povećalo zabrinutost. Kako će se samo kretati osoba koja je čitav svoj život privezana za kolica, pitali su se zabrinuti susjedi.

Konačno, policija je uz sudski nalog ušla u kuću. Di Di su pronašli u spavaćoj sobi. Umrla je od uboda nožem i bila je mrtva već nekoliko dana. Od Džipsi nije bilo ni traga ni glasa.

Već idućeg dana je Kim organizovala bdenje i prikupljanje novca za sahranu Di Di, a možda i Džipsi. Svako se brinuo zbog nje i svi pomišljali na najgore.

Policija je krenula s prikupljanjem dokaza, a prvi trag dala im je komšinica Alija Vudmansi. Ona je rekla da Džipsi ima tajni profil na Fejsbuku gde komunicira s dečkom koga drži u tajnosti. Nikolas Godedžon i Džipsi poznavali su se dvije godine. Bili su zaljubljeni, a njemu nije smetalo što je Džipsi vezana za kolica. Već su razmišljali o porodici, čak su se i dogovorili kako će im se djeca zvati.

Idućeg dana policija je otišla do Nikolasove kuće. On se predao. Džipsi je bila s njim, živa i zdrava. I to je upravo najviše zaprepastilo sve.

“Stvari nisu uvek onakvima kakvim se čine”, rekao je šerif Springfilda sljedećeg jutra.

Džipsi nije koristila invalidska kolica otkako je izašla iz kuće. Nisu joj nikada ni bile potrebne. Mogla je potpuno normalno da hoda. Ni lijekovi joj nisu bili potrebni. Kosa, inače potpuno obrijana, počela je da raste. Di Di joj je čitavog života brijala glavu kako bi ljude uvjerila da je bolesna i govorila joj je: "Ošišaćemo te, ionako će to sve da otpadne".

Invalid, usporenog razvoja i privezan za kolica od prije samo nekoliko dana, transformisao se u relativno normalnu i inteligentnu osobu. Sve je bila čista laž.

Pretpostavlja se da je Di Di, odnosno, Klodin Blančard, godinama izmišljala dijagnoze i davala lijekove maloljetnoj ćerki. Smatra se da je Džipsi davala tablete za smirenje kako bi ostavljala utisak malo usporenog djeteta. Čitava priča je gotovo nemoguća za povjerovati. Nekoliko puta su joj operisani očni kapci zato što je majka govorila da ima problema s treptanjem. Majka je na čudan način manipulisala ćerkom, ali i sve ostale ubijedila da je djevojka bolesna.

Godinama je vodila ćerku ljekarima tvrdeći da ima gomilu zdravstvenih problema. Iako su rezultati uvek pokazivali da je djevojka potpuno zdrava, niko nije reagovao. Takođe, Di Di je kao vešt manipulator i prevarant živela i pod drugim imenima i selila se nekoliko puta sa ćerkom. Džipsi je od rođenja trpjela nevjerovatno zlostavljanje.

Tokom suđenja ispostavilo se da je Nikolas ubio Di Di, ali je Džipsi prihvata dio krivice. “Moraću da živim sa tim što sam napravila. Pogriješila sam”, rekla je.

Prebačena je u zatvor, nagodila se s tužiocima i trenutno je na odsluženju desetogodišnje zatvorske kazne zbog ubistva majke. Njen advokat kaže da je pravo čudo kako se oporavlja. "Većina mojih klijenata izgubi težinu u zatvoru. Džipsi je dobila više od 7 kilograma u posljednjih 12 meseci", ispričao je Majkl Stenfild.

"Majka me je naučila da lažem, a ja ne želim da lažem. Želim da budem dobra i poštena osoba", ispričala je Džipsi svoje planove za budućnost. Iako se nalazi u zatvoru, Džipsi je kazala da nikada prije nije osjećala veću slobodu.

