Životni vijek trajaće 115 godina: Ovaj grafikon je dokaz za to

Prvobitni ljudski cilj i taj veliki dio moderne medicine je da ljudi žive najduži, najzdraviji i najbolji mogući život. Grafikon sa društvene mreže Reddit korisnika SportsAnaliticsGui-a, pokazuje da mnogi ljudi postižu taj cilj.

Njih 65 su i “superstogodišnjaci”, koji žive daleko više od 100 godina. Njegova vizualizacija pokazuje elitnu grupu prema tome ko je prvi rođen do najnovije superzvijezde, Kane Tanaki, koji je sa 116 godina najstarija živa osoba na svijetu.

[Because a long #HealthSpan is Important for Progress] ‘Kane Tanaka (田中カ子 Tanaka Kane, born 2 January 1903) is, at the age of 116 years, 5 days, the world's oldest verified living person following the death of 117-yr-old Chiyo Miyako on 22 July 2018.’ https://t.co/lgWtUNGlGn pic.twitter.com/7X59WBMFEd