Znate li koliko "pređu" roditelji gurajući kolica?

​Istraživanje sprovedeno u Velikoj Britaniji u kojem je učestvovalo 1.000 mama i tata, pokazalo je da će se beba godišnje u kolicima, do trenutka kad prohoda i "preraste ih", voziti čitavih 1.200 kilometara.

Statistika kaže da se bebe voze najmanje osam puta nedjeljno, i da se tokom svake šetnje pređe između dva i po i tri kilometra. To znači da mjesečno roditelji kolica guraju oko 99 kilometara.

Analiza odgovora roditelja koji su učestvovali u anketi sajta Channel Mum pokazala je i da mame češće vode bebe u šetnju, ali kad ih tata izvede, ta šetnja traje duže.

Šetnja sa bebom u kolicima je veliko uzbuđenje za roditelje, naročito ako im je to prva beba. Prvi izlazak sa bebom je 'veliki događaj' za mame i tate, koji zaista može da se poredi sa osećajem kad ste prvi put seli za volan, nakon što ste položili vožnju.

To je i višestruko korisno, prvo - za bebu je dobro da bude na vazduhu, bebe vole da se voze, i to može i da ih umiri kad su nervozne ili plačljive, najčešće se beba mnogo brže uspava u kolicima nego u krevetiću, a odlično je i za roditelje jer je to super način da budu fizički aktivni bez previše napora, piše "Indipendent".