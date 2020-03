10 znakova da vas vaš pas beskrajno voli

Često se pitamo kako znati voli li nas naš pas i kako on zna ko je glavni.

Ovakva pitanja postavljamo jer ne znamo kako psi razmišljaju, ali, oni na mnogo načina pokazuju svoju ljubav.

Psi su najbolji prijatelji svom vlasniku, odani su, privrženi i rijetko ko zna pokazati svoje osjećaje kao oni.

S obzirom na to da nismo svjesni na koje sve načine pokazuju ljubav prema nama, u nastavku je lista znakova da vas vaš pas beskrajno voli.

Osjeća krivicu kada ste ljuti

Imali ste priliku vidjeti mnoge snimke koje prikazuju pse koji osjećaju krivicu kada god shvate da su učinili nešto što se ne dopada njihovim vlasnicima. To znači da im je stalo.

Usvaja vaše navike

Psi znaju kako prepoznati svoje vlasnike i kako tražiti njihovo odobrenje za nešto, a i provode mnogo vremena s ljudima, tako da praktično prilagođavaju svoje ljudskim navikama.

Liže vam lice

Vaš pas razumije volite li ga ili ne. Ako ima običaj dolaziti kod vas kad god može i sve vrijeme se želi igrati s vama, trebate znati da je to kao da vam kaže: "Znam da me voliš… Volim i ja tebe."

Donesi vam svoje omiljene igračke

Kada vam vaš najbolji prijatelj donese svoju omiljenu igračku, to ne znači da se samo želi igrati s vama, već ima i dublje značenje. Očigledno, to je čin ljubavi, ali vas on vidi i kao prirodnog vođu i oslanja se na vas u igri. U njegovim očima, vi volite tu igračku puno više nego on i zato očekuje da će je dijeliti s vama.

Gleda vas u oči

Vjerojatno najjača gesta na listi. Kada vas pas dobrovoljno pogleda u oči, to je gesta naklonosti. To je kao da vas želi zagrliti. Razne studije su pokazale da kada pas gleda u vas dok se igrate zajedno ili ga grlite, u vašem tijelu se oslobađa oksitocin, isti hormon koji pomaže majkama povezati se sa svojom djecom nakon porođaja.

Spava u vašem krevetu

Kako biste razumjeli koliko vas vaš pas voli, morate obratiti pažnju i na to gdje on spava. Ako najviše voli spavati na krevetu, pripijen uz vas, onda nema sumnje, to je prava gesta ljubavi. Ako vaš mali prijatelj želi biti blizu vas po svaku cijenu, to je i zato što zna da ste vi spremni brinuti se o njemu cijelu noć. Životinje se osjećaju ranjivo kada spavaju i to što svoju sudbinu stavljaju u vaše ruke, važan je znak povjerenja.

Oslanja se na vas

Nekada se pas "zalijepi" za vlasnika jer je anksiozan ili zato što ste mu potrebni iz nekog razloga. To je dokaz da on misli da ste tu kako biste ga zaštitili i da je pored vas bezbijedan.

Pomiče svoje obrve

Najveći pokazatelj naklonosti nije rep. To je "facijalna" ekspresija vašeg psa. Sudeći prema jednoj japanskoj studiji, psi su skloni više pomicati svoju lijevu obrvu kada su suočeni s nečime što im se sviđa.

Prvo dolaze vama Ako se pas dođe maziti s vama odmah nakon jela, to je važan pokazatelj naklonosti i znači da vas želi u svojoj blizini. Svi znaju da psi žele završiti sa svojim obrokom u potpunosti, a kada je prirodna potreba zadovoljena, imaju mnoštvo izbora pred sobom… Ako izaberu vas, to je znak ljubavi!

Toplo vas dočeka kada se vratite kući

Nema se puno toga reći ovdje. Kada samo čuje zvuk vašeg automobila, vaš najbolji prijatelj odmah je uzbuđen. Ne može dočekati da vas ponovo vidi i poželi vam dobrodošlicu u vaš dom.

(Wall)