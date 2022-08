20 pasmina pasa koji mrze mačke i 15 koje će se s macama slagati

Tajna je često u tome da im treba omogućiti da odrastaju zajedno, što znači da zajedno odgajaš štence i mačiće od malih nogu. Premda je ovo najbolja i idealna metoda, odrasle mačke i psi mogu se slagati kasnije u životu ako im se da dovoljno vremena da prihvate jedni druge i ako ih vlasnici pravovremeno preusmjeravaju zbog bilo kojeg neželjenog ponašanja.

Opasnosti kod "spajanja i obuke"

Međutim, koliko god se truda uložilo u obuku mačaka i pasa da se slažu, u nekim slučajevima ne može se puno napraviti kako bi se spriječilo da priroda krene svojim tokom. Zaista, postoje pasmine pasa koje imaju naslijeđeni impuls da love, napadaju i, nažalost, mnogi psi ubijaju mačke i druge male životinje bez obzira na metode treninga.

To se zove "plijenski nagon" i puno puta je genetski usađen duboko u genetsku jezgru psa ostavljajući malo mjesta za promjene. Te su pasmine ljudi godinama koristili za progon i lov na male životinje. Primjeri uključuju mnoge sportske pasmine, hrtove i neke od malih terijera. Kod ovih pasmina pasa ove su lovačke osobine naglašene do tačke u kojoj se stimuliraju da jure za svim što se kreće. Postoje i neki psi koji vole hvatati male životinje samo zato jer im je to zabavno, bez obzira na njihovu namjeru "ubiti ili igrati se.

Pravila nisu zapisana u kamenu

Čak i unutar pasmine mogu postojati odstupanja. Na primjer, neki psi mogu se uzgajati iz radnih linija koje se koriste za uspješan lov. Ovi psi se selektivno uzgajaju za znatno jače nagone za plijenom u poređenju s psima iste pasmine koji se uzgajaju isključivo za društvo.

Premda se zapravo ne može generalizovati koje pasmine pasa nisu prikladne za suživot s mačkama, jer postoje izuzeci, a posebno kada se pas i mačka odgajaju zajedno u mladoj dobi, postoje dokazi da neke pasmine pasa imaju veći plijenski nagon od drugih pasmina, smanjujući šanse da ikad se slažu s mačjim prijateljem.

Pasmine pasa koje se vjerovatno neće slagati s mačkama

U nastavku su navedene pasmine pasa koje se uopšteno možda neće dobro snaći s mačkama zbog velikog nagona za hvatanjem plijena. Čak i ako su ovi psi odgajani s mačkama i obučeni da ih poštuju, ipak ih ne bi trebalo ostaviti bez nadzora s mačkama radi sigurnosti. Neki psi znaju da moraju poštovati mačke u prisutnosti vlasnika, ali kada se vlasnik okrene, pas može podlegnuti svojim iskonskim instinktima. Takođe, ponekad psi mogu ubiti mačke zbog nekih neuobičajenih okolnosti.

Pasmine pasa s visokim nagonom za plijenom

• Avganistanski gonič

• Erdel terijer

• Akita Inu

• Aljaski malamut

• Australijski govedar

• Basenji

• Bigl

• Border Collies

• Bulmastif

• Doberman pinč

• Hrt

• Jack Russell terijeri

• Norveški gonič losova

• Rodezijski gonič lavova

• Samojed

• Shiba-Inu

• Sibirski haski

• Vajmarski ptičar

• Mali engelski hrt

• Yorkshir terijeri

Pasmine pasa koje se mogu slagati s mačkama

Dolje navedene pasmine pasa su pasmine za koje je uopšteno vjerovatnije da će biti tolerantne prema mačkama. Ipak, generalizacija se ne može napraviti, jer svaki pas ima svoju osobnost. Odgajanje ovih pasa s mačkama od malih nogu i sprečavanje pasa da se u ranom ponašanju jure za mačkama, može povećati šanse za uspjeh. Međutim, koliko god se činilo da se ovi psi slažu s mačkama, nadzor se uvijek preporučuje.

• Australijski ovčar

• Bokser

• Cavalier King Charles španijel

• Jazavčar

• Dalmatinac

• Zlatni retriver

• Labrador

• Maltezer

• Patuljasti kontinentalni španijel

• Pekinezer

• Pomeranac

• Pudlice

• Mops

• Shih Tzu

• Basset

Gorenavedeni popisi pasa koji se slažu s mačkama i pasa koji se ne slažu s mačkama, dakle, nisu crno-bijela deklaracija. Na kraju, odgovornost vlasnika mačke je dobro istražiti pasminu i temperament psa prije nego što udomi psa i dopusti mu da živi zajedno s mačkom. Ako pas pokušava proganjati porodičnu mačku, postoje načini da ga spriječiš da juri za mačkama, ali nije uvijek moguće u potpunosti smanjiti ovaj oblik jurnjave. Oprez je uvijek potreban.

(Miss7)