Beba žirafe koja još nije naučila kako da popije vodu rastopila internet (VIDEO)

Mladunče žirafe koje je dobilo ime Kendi iz zoološkog vrta u Oaklandu postalo je viralno nakon što je osoblje uspjelo snimiti video na kojem ono pokušava piti vodu - ali nije znalo kako da postavi svoj dugi vrat i noge.

"Svi moramo odnekud početi!" napisao je zoološki vrt na X-u, uz video bebe rođene u oktobru, prenosi Index.

Kendine su noge već jako duge, ali budući da joj vrat još nije dosegao punu dužinu, teško se sagnula u vodu. Preslatko.

We've all got to start somewhere! Kendi's learning how to position her long legs while getting a drink of water at ground level. While she wasn't successful this time, she's a quick learner pic.twitter.com/fkIyfqiI00