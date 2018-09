Bijeli švajcarski ovčar: Savršen radni pas

Bijeli ovčar je vrlo radoznao, inteligentan, razigran i vjeran pas. Ako poželite da imate ovog psa za čuvara ili ljubimca, nećete se pokajati, jer je veoma stabilnog temperamenta i ima odlične nasljedne karakteristike radnog psa. Zato se smatra da je savršen službeni pas

Istrijebljen u Evropi za vrijeme Hitlera

Kada je riječ o bijelom švajcarskom ovčaru, ne može se sa sigurnošću reći kada je rasa tačno nastala, a neki kinolozi tvrde da je švajcarski ovčar zapravo njemački ovčar, koji ima gen bijele dlake. Zovu ga još i Berger Blanc Suisse, njemački bijeli ovčar, američki bijeli ovčar, kanadski bijeli ovčar i bijeli ovčar.

Bijeli njemački ovčar se prvi put pojavljuje na izložbi u Hanoveru 1882. godine, a 1890. godine usvaja se standard za njemačke ovčare, gdje se navodi da bijela boja nije bila mana, kao što je to danas slučaj.

Na žalost ne postoji puno činjenica o ovim psima, mada se smatra da je uzgoj ove rase počeo 1917. godine u Americi. Tek se prvi pisani tragovi pojavljuju 1930. godine, kada je Hitler došao na vlast. Tada se zabranjuje njihov uzgoj i držanje, a objašnjenje je bilo da ova rasa pasa uništava tradicionalnog njemačkog ovčara, jer je bijela boja mana. Ova drastična mjera je dovela do toga da je bijeli ovčar bio potpuno istrijebljen u Evropi. Ipak, zahvaljujući zaljubljenicima u Americi, rasa je sačuvana sve do danas.

Krajem 70-ih godina, prošlog vijeka ovi psi se vraćaju u Evropu preko Švajcarske. Tada je rasa priznata 1991. godine u FCI-u, a danas je veoma popularna.

Katarkteristike

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da bijeli ovčar i njemački ovčar dijele zajedničke korjene, pa su i po izgledu slični. Međutim, vremenom je bijeli ovčar evoluirao, zahvaljujući kontinuiranom odabiru radnih pasa i selekcijom bijele boje. Tako su danas dobijeni eleganti i lepi psi, vrlo inteligentni i odličnih radnih sposobnosti.

Bijeli ovčar ima veoma mišićavo tijelo, izbalansirano i malo je duže u odnosu na visinu. Uši su im uspravne, rep stoji nisko i blago je savijen. Njuška im je duguljasta i ide u blagi špic. Dlaka je belе do krem bоje. Dužina dlake je od kratke do srednje duge. Talasasta, duga i kruta dlaka se ne dozvoljava po standardu. Krzno bijelog ovčara je dvoslojno i gusto u predjelu vrata i sa zadnje strane nogu. Oči su im tamnosmeđe ili crne boje, imaju bademast oblik, a rubovi očiju su crni.

Riječ je o psima srednje veličine, a nalaze se u prvoj FCI grupi - ovčarski psi sa radnim ispitom.

Mužjaci su krupniji u odnosu na ženke, a visina u grebenu im je između 61 cm i 66 cm, dok teže od 35 kg do 40 kg. Ženke su od 56 cm do 61 cm i težine između 30 kg do 35 kg.

Temperament

Radi se o psima stabilnog karaktera, vrlo su samouvjereni i vezuju se veoma za porodicu, odnosno domaćinstvo sa kojim žive. Prema svom vlasniku su prijateljski nastrojeni. Inače, riječ je o vrlo opreznoj i pronicljivoj rasi pasa, posebno kada su u pitanju stranci, jer se teško vezuje za nove osobe.

Ono što je zanimljivo je da ovi psi nisu potkupljivi, teško ih je zavarati, a laju na svaku nepoznatu osobu braneći domaćinstvo, pa je stoga smatra odličnim psom čuvarom. Po prirodi nisu agresivni, ali ni plašljivi i dosta su tolerantni. Radoznali su i razigrani, uvijek žele da učestvuju u svemu. Tako recimo, ukoliko primjete da vlasnik svako jutro nosi drva za loženje, vrlo brzo će i oni uzeti cjepanicu u usta i nositi za vama.

Ovi psi vole pažnju od svog vlasnika i ono što je interesantno vole puno da se maze. Vrlo su inteligentni i uz dobru dresuru iili trening brzo usvajaju sve komande. Jako se vezuju za vlasnika i pate kada su sami, pa se ne preporučuju osobama koje ne mogu da im posvete dovoljno vremena. Obožavaju djecu i tolerišu njihovu grublju igru.

Ako se koriste kao ovčarski psi, žele da su upućeni u sve što se događa u njihovom stadu

Ovi psi žele da su primjećeni, vole kada ih vlasnik pohvali i kada im se divi. Njihova privrženost ide do te mjere da su u stanju da ne jedu, ukoliko vlasnik nije tu. Tada tužno sjede ispred vrata i čekaju njegov povratak. Zato se često koriste za pomoć slepim i slabovidim ljudima, takođe koriste ih u vojsci za spašavanje ljudi iz ruševina ili lavina. Odlični su tragači pa ih i policija koristi za traganje eksploziva ili droge.

Njega

Ovo su veoma energični radni psi, koji zahtjevaju visok nivo fizičke aktivnosti. Odlično se snalaze ukoliko žive u stanu, ali za njih bi bilo bolje da žive u dvorištu, jer iziskuju šetnje i istrčavanje. Dlaka se lako održava svakodnevnim četkanjem, mada se dosta sezonski linjaju, naročito na proljeće.

Bijeli ovčar je zdrava rasa bez genetskih oboljenja. Ponekad dolazi do displazije kuka, pa se preventivno preporučuje snimanje kukova već sa osam mjeseci starosti. Prosječni životni vijek je između 12 i 14 godina.

Ishrana

Dok su štenci preporučuje se da ga hranite do četiri puta dnevno. Nakon osmog mjeseca on bi trebao da jede tri puta, a nakon godinu dana dovoljna su mu dva obroka. Ishrana bi trebalo da se bazira na mesu, mlijeku i mliječnim proizvodima, barenim povrćem i žitaricama.

(agroklub.rs)