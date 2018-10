Čovjek odgojio pačiće kao svoju djecu

Pačići prirodno prate svoju majku, a pošto je ovaj čovjek preuzeo tu ulogu, oni ga sada svuda prate.

Snimak čovjeka iz Južne Koreje i 21 pačića, koje je odgojio kao svoju djecu, kruži internetom zbog njihove nevjerovatne povezanosti.

Naime, internetom kruži video na kojem pačići prate svoju "majku" na planinarenju, slušajući svaku njegovu komandu.

Sredovječni čovjek, čije ime nije objavljeno, brine se o pačićima još od vremena kada su bili samo oplođena jaja. On se pobrinuo da inkubacija prođe glatko, čak je pomagao malim pticama da slome ljusku kad je došlo vrijeme da se izlegu.

On je bio prva stvar koju su ugledali kada su se izlegli, i ostao je najbitnija figura u njihovom životu. Pačići prirodno prate svoju majku, a pošto je ovaj čovjek preuzeo tu ulogu, oni ga sada svuda prate, čak i uz planinu. Njima je to prirodno, ali ovaj čovjek smatra da je to za njih trening i priprema za dan kada će ih napokon pustiti u divljinu. Volio bi da ih sve zadrži kao ljubimce, ali zna da to ne bi bilo idealno ni za njega ni za pačiće, tako da ih on osigurava da jednog dana budu dovoljno snažni da prežive u divljini.

Viralni video prikazuje pačiće koji prate čovjeka uz planinu u blizini Seula, stajući kada on stane i odbijajući da prate bilo koga drugog, čak i ako izgovore komandu koju izgovori njihova "majka".

"Moj san je da jednog dana s ovim mališanima posjetim nebeske visine", rekao je ovaj čovjek.