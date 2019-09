Crni panter prošetao krovovima francuskog grada

Crni panter prošetao je krovovima u gradu Armentier na sjeveru Francuske, nedaleko od Lila.

Na fotografijama koje su snimili stanovnici tog grada vidi se kako se panter udobno smjestio na simsu ispred prozora i na oluku i kako luta preko krovova kuća.

Intervenisali su veterinar i vatrogasci, pa je velika mačka uspavana i stavljena u kavez, prenosi Skaj njuz.

Ne zna se odakle je panter došao, a ni iz jednog zoološkog vrta nije prijavljen bijeg životinje.

Stanovnik Armentiera, koji nije izgledao zabrinuto, rekao je lokalnom listu: "Prelijepa je. Divno je što je vidim uživo."

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement... Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! Images ci-dessous chopées sur FB pic.twitter.com/HW0BsK4qwX