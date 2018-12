Crnogorski gonič: Poslušan i pouzdan

Pas srednje veličine, robusne konstrukcije, agilan. Tijelo mu je pravougaono sa proporcijom dužine većom od 10% u odnosu na visinu.

Ima jak vrat, debela i široka njuška u korijenu uvijek crne boje, kraća nego lobanja. Snažna mu je čeljust sa normalnim škarastim zubima.

Oči su srednje veličine, postavljene malo ukoso sa rubovima poklopaca i zjenicama svjetlo do tamno smeđe (svijetle oči su eliminirajući faktor).

Noge ovog psa su jake, mišičave i paralelne sa elastičnim i otpornim jastučičima šapa. Osnovna boja je crna sa malo svjetlijim mjestima iznad očiju, na njušci i donjim dijelovima nogu.

Svjetlija mjesta iznad očiju veličine lješnika, a na njušci maksimalno do kraja usana. Ova boja ide od svjetlo crvene, crvene pa do smeđe-crvene. Svijetla pjega na prsima je dozvoljena ali najviše prečnika do 3 cm. Dlaka kratka, gusta, ne previše debela, ravna, nježna. Podlaka je prilično dobro razvijena. Dlaka nešto duža na zadnjoj strani butina i ispod repa.

Uši su visoko postavljene, srednje širine i dužine, tanke, vise blizu obraza. Vrhovi ušiju malo ovalni. Dužina 44 -54 cm, idealno za mužjake 49-50 cm a za ženke 48-49 cm.

Narav: Poslušan i pouzdan gonič vrlo živog temperamenta.

Sa sigurnošću se može reći da i ovaj pas vodi porijeklo kao i ostali balkanski psi. U prošlosti se ponekad ovaj pas nazivao "crni pas". Prvi standardi potiču iz 1924.-te godine. F.C.I. je ovu rasu službeno priznao 1969.godine.

(lovac.info)