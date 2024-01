Čudno ponašanje životinja prije zemljotresa u Japanu (VIDEO)

Naučnici još uvijek nisu dokazali, ali mnogi su uvjereni da životinje mogu predosjetiti neke prirodne katastrofe.

Je li riječ o njihovom vrhunskom sluhu, njuhu ili pak, jednostavno, nekom osjećaju, nisu sigurni, ali tvrde da se životinje drugačije ponašaju uoči neke katastrofe.

Snimak koji je nastao u Japanu, a za koju se tvrdi da je snimljena uoči nedavnog zemljotresa, ide u prilog ove tvrdnje, navodi Jutranji list.

Riječ je o nekoliko snimaka: na jednoj vidimo jato vrana na nebu, na drugom su ove divne ptice na krovu jedne zgrade, na trećoj ih vidimo kako stoje na putu...

Crows in Japan tried giving humans the warning pic.twitter.com/CUCLEVnZ5x