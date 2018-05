Da li se naši psi sjećaju dana kada su nas upoznali?

Svaki vlasnik, sigurni smo, do detalja pamti dan kad je pas ušao u njegov dom. Ali, da li se toga sjećaju naši ljubimci?

Teško je zaboraviti taj trenutak kad smo prvi put ugledali svog novog mezimca. Pamtimo osjećaj kad smo ga prvi put uzeli u naručje, i do detalja onu prvu neprospavanu noć kad smo ipak popustili i smjestili psa u svoj krevet.

Ali, mnogi se pitaju da li se i pas sjeća tog prvog dana zajedničkog života? I ne pitaju se to samo znatiželjni vlasnici, već i naučnici, piše Pet Magazine.

Memorija

Kako objašnjavaju eksperti, psi koriste dvije različite vrste memorije – kratkoročnu i asocijativnu (dugoročnu). Međutim, kratkoročna memorija veoma je limitirana, toliko da se psi sjećaju da ste im dali poslasticu svega 70 sekundi, i potom to potpuno zaborave.

Upravo je to i razlog zbog čega se silno obraduju kad se vratite kući nakon pet minuta jer ste izašli samo da izbacite smeće. Psima je nemoguće da znaju da li ste bili odsutni pet minuta ili satima.

Asocijacije

Naravno, naši mezimci oslanjaju se zato i na asocijativnu memoriju. To su situacije kad predmete, ljude ili događaje povezuju s mirisima, zvukom, vizuelnim tragovima, poznatim ponašanjem ili emocijom. Na primjer, ako začuje zveket ključeva, vaš pas će početi da cvili i uzbuniće se jer je to siguran znak da ćete uskoro izaći iz kuće. Ili, kad začuje šuškanje kese sa čipsom – to je signal da će možda dobiti koji zalogaj.

Neželjena ponašanja

Upravo su sve ovo razlozi zbog kojih bihejvioristi i treneri naglašavaju da je potpuno besmisleno psa „kazniti” ili ga grditi dva sata nakon što se popiškio na krevet – on se toga ne sjeća. Neželjeno ponašanje morate ispravljati odmah nakon što se dogodi, kako bi vaš pas tačno znao šta je to uradio što nije dozvoljeno. Ukoliko ga izgrdite satima nakon što je, na primjer, izgrizao vašu cipelu dok niste bili kod kuće – on neće znati šta je skrivio i najvjerovatnije će početi da vas se plaši, a to nijedan vlasnik ne želi.

Memorija pasa i dalje je pod budnim okom naučnika i predmet je opsežnih i dugotrajnih studija. Na primjer, još uvijek nije naučno dokazano kako psi uspiju da nađu put do kuće mjesecima nakon što su se izgubili? Ili, kako uspiju da zaborave gdje su sakrili poslasticu ili kost u malenom stanu?

Deklarativna memorija

Nedavno je tako otkriveno da se psi služe i deklarativnom memorijom, odgovornom za poznavanje činjenica. Na primjer, zahvaljujući njoj psi znaju tačno u kom se dijelu parka „kriju” golubovi ili vjeverice koje je prava zabava juriti i plašiti. Takođe, ova vrsta memorije odgovorna je za to što naši psi reaguju na neke riječi. Na primer – veterinar. Na sam pomen, pas će se uznemiriti jer će se sjetiti da će uskoro uslijediti bolno mjerenje temperature ili neka boca. Psi prepoznaju stotine riječi, a rekord i dalje drži border koli po imenu Čejser koji zna čak 1.000 različitih riječi! To je znatno više od prosječnog mališana.

Putovanje kroz vrijeme

Ali, prije nego upadnete u zamku i svog psa proglasite pametnijim od prosječnog studenta, valja da napomenemo da psi imaju problem da „putuju” napri9jed i nazad kroz vrijeme. Oni ne znaju da li se nešto dogodilo nedavno ili prioje nekoliko godina. Tako da, naučnici kažu, iako vaš pas najvjerovatnije ne može da se sjeti dana kad ste se upoznali i kad je postao vaš mezimac, on nepogrešivo pamti crte vašeg lica, vaš glas, miris i hiljade pozitivnih emocija i osjećanja koje u njemu budite. I tako će biti do kraja njegovog života.

(petmagazine.rs)