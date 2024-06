Da li su mačke bolji ljubimci od pasa?

Neki smatraju da su mačke zapravo mnogo bolji i zahvalniji ljubimci od obožavanih pasa. Svako ljubimca bira prema vlastitim afinitetima i stilu života, međutim, postoje određeni objektivni razlozi zbog kojih se mačke smatraju boljim ili barem praktičnijim ljubimcima od pasa.

Prvi razlog svakako je higijena. Naime, mački nikada neće pasti na pamet da se uvalja u blato, dok će pas to učiniti s guštom. Takođe, psi uživaju u mirisima koji su za ljude neugodni. S druge strane, mačke se čiste same. Mačkama je potrebno podrezivati nokte i ponekad ih četkati, ali, osim toga, one svoje krzno održavaju same.

Mačke su mnogo tiše životinje od pasa. Ovo je činjenica koja će se svidjeti vašim komšijama, ali i vama, pogotovo ako imate malu bebu. Psi su poznati po tome što mogu neumorno i glasno lajati u svako doba dana. Iako i mačke mogu biti glasne, u većini slučajeva njihovo će mijaukanje biti mnogo tiše od psećeg laveža.

I mačići i psići zahtijevaju brigu i vrijeme. Međutim, štence i mlade pse potrebno je stalno nadzirati i dresirati kako bi se naučili dobrom ponašanju. Jednom kada mačići nauče koristiti pijesak za obavljanje nužde, biće sasvim sigurno ostaviti ih kod kuće bez nadzora. Njihova majka pobrinuće se da ih nauči kako održavati higijenu. Osim toga, čišćenje pijeska za mačke mnogo je jednostavnije od stalnog izlaska u šetnju sa psom. Ovo je velika prednost ako živite u stanu.

Mačke ne trebaju toliko prostora i istrčavanja koliko je potrebno psu. Ako se mačka odmalena nauči na prostor u kojem živi i ako joj osigurate sve što joj je potrebno, ona će biti potpuno zadovoljna u svome domu. S druge strane, vaš pas uvijek će žudjeti za trčanjem – u parku ili u dvorištu. Takođe, mačke će poštovati vaš lični prostor i neće skakati na vas onog trenutka kada čuju da se vrata stana otvaraju, što je idealno nakon napornog dana na poslu, prenosi "Index".

