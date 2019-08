Danas je Međunarodni dan pasa: Ove činjenice niste znali o njima

Danas je dan naših najvjernijih i najboljih prijatelja. Danas se obilježava Međunarodni dan pasa.

Još od 2004. godine 26. avgusta obilježava se Dan pasa. Ideju je dala aktivistkinja Kolin Pejdž koja je htjela da skrene pažnju na brigu o psima, kao našim najvjernijim prijateljima i izuzetno dragocjenim životinjama.

Ne govori se bez razloga da je pas čovjeku najbolji prijatelj. Da nam je stvarno pravi prijatelj, pas nam to svakodnevno dokazuje. To najbolje znaju svi oni koji čuvaju i vole pse. Čista i bezuslovna ljubav je najbolji dokaz prijateljstva. A pas je u sebi ima i previše. Odanost, bezgranična ljubav i požrtvovanost za svog vlasnika odlika su svakog psa. To dokazuju i brojni primjeri u kojima su psi dokazali svoju ljubav prema vlasniku. Svoju odanost prema vlasniku pokazuju kroz neprestanu brigu i privrženost. Zato i jesu pravi prijatelji čovjeku.

Na Dan pasa, donosimo vam nekoliko zanimljivih činjenica koje možda niste znali o njima.

Psi često sanjaju. Tačnije, oni prolaze kroz vrlo slične faze sna kao i ljudi, uključujući i REM fazu, u kojoj sanjamo snove kojih se sjećamo. Trzanje njuške i pokreti šapama u snu siguran su znak da vaš ljubimac u tom trenutku nešto sanja. Ali znate šta je interesantno? Stručnjaci sa Harvarda kažu da psi obično sanjaju - svoje vlasnike. Zar to nije divno? Ako imate psa, imate nekoga ko vas bezuslovno voli i sanja o vama. Šta ćete više!

Mogu da budu pametni koliko i dvogodišnje dijete, a otprilike toliki im je i "fond riječi". Dobro, ne baš fond riječi, ali razumiju otprilike isti broj riječi kao dvogodišnjak. Najinteligentnijom rasom smatraju se border koliji koji razumiju oko 200 riječi. Slijede pudle, njemački ovčari, zlatni retriveri i dobermani.

Pseće čulo mirisa je oko 10.000 puta bolje nego ljudsko, a dokazano je da psi mogu da "nanjuše" i bolesti kao što su rak ili dijabetes. Mahanje repom jedna je od najčešćih formi komunikacije, ali ima različito značenje. Psi mašu repom kad su srećni, ali i kad su uplašeni. Ako rep podignu uvis, to može da odaje anksioznost ili uznemirenost.

Psi ponekad dijele naše emocije - pod stresom su kad je njihov vlasnik pod stresom, uznemireni su kad smo mi uznemireni. Oni mogu da osjećaju čitav spektar emocija, od optimizma i pesimizma, preko depresije i ljubomore do, naravno, beskrajne ljubavi i odanosti.

Stari je mit da psi vide crno-bijelo. Psi, zaista, vide drugačije nego ljudi, ali su u stanju da razlikuju nijanse žute i plave, na primjer. Jedino što ne vide je razlika između crvenog i zelenog. Šapice im često smrde, ali sa dobrim razlogom - jedine znojne žlijezde koje imaju su smještene na šapama.

Psi su najbliži živi srodnici vukova, ali je tačna "rodbinska" linija nejasna. Smatra se da je prvi pokušaj pripitomljavanja vukova "sproveden" prije više od 15.000 godina.

"Otisak" pseće njuške jedinstven je kao i naš otisak prsta.

Studije su pokazale da se psi orijentišu prema magnetnom polju Zemlje, tako da imate kuce koje prilikom vršenja nužde preferiraju da njuškicu okrenu na sjever, i one koji više vole da gledaju na jug tom prilikom.

Cilj obilježavanja Dana pasa jeste jačanje svijesti građana o važnosti zaštite naših ljubimaca i onih koji to još nisu, podsticaj za bolju brigu o psima, kao i podsjećanje koliko su oni naši najbolji prijatelji bez kojih ne bismo mogli! (b92))