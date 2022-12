Desilo se čudo: Dodžkoin pas se oporavlja

Hiljade korisnika interneta odahnule su poslije vijesti da se pas koji je postao mim i zaštitno lice jedne kriptovalute oporavlja.

Kabosu, simpatična 17-godišnja šiba inu iz Japana, razboljela se krajem decembra.

Njena vlasnica Atsuko Sato je na Instagramu je napisala da je Kabosino stanje "veoma opasno" i da je pas prestao da pije i jede. Hiljade ljudi su odmah reagovale, poželjevši Kabosi brz oporavak, prenosi BBC News na sroskom.

Sato je napisalas da pas boluje od hronične limfne leukemije i akutnog zapaljenja jetre i žučne kese. Međutim, u najnovijoj objavu Sato je napisala da Kabosu ponovo jede, pije puno vode, pa čak i ide u kratku šetnju parkom.

"Zadivljena sam koliko se brzo oporavila", rekla je Sato, u poruci na nalogu koji prati 422.000 ljudi, i zahvalila se na podršci.

"Čudo od Kabosua ne bi se moglo dogoditi bez vaših želja i molitvi", napisala je ona.

Obožavaoci Kabosu i kripto-zajednica od 24. decembra neprestano prate vijesti o psu na TikToku, Tviteru i Instagramu.

Kabosu je stekla svjetsku slavu kada je postala viralna 2013. u jednom mimu. Onda je uslijedio talas "doge" mimova - doge - pogrešno napisana riječ pas na engleskom - koji su zabavljali korisnike društvenih mreža i Kabosu je postala nezapamćeno popularna.

Kasnije te godine, dva programera su lansirala kriptovalutu - Dodžkoin - sa Kabosu kao zaštitnim licem.

Iako je trebalo da bude šala, prošle godine je vrijednost Dodžkoina porasla za oko 4.000 odsto nakon što ga je Ilon Mask nazvao "narodnom kriptom". Ipak, vrijednost ove kriptovalute je pala, kao i svih drugih.

Trenutno je ovo još uvijek jedina digitalna valuta koju Maskov proizvođač električnih automobila Tesla prihvata kao platežno sredstvo.

Your prayers are working Our Doge, Kabosu is recovering well. She had her meal and even went for a walk today. Keep sending your love & prayers @kabosumama pic.twitter.com/uMBZXOEkZt