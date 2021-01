Devet znakova kojima psi pokazuju da su tužni i depresivni

Kad razmišljamo o psima, zamišljamo srećna, uzbuđena bića, uvijek spremna za igru. Ali slično kao i ljudi, psi takođe mogu iskusiti nesreću i tugu, pa čak i depresiju.

Takva stanja može biti teško dijagnosticirati na ljudima, ali još je teže na psima. Prvi znak da se pas osjeća tužno ili nesrećno je kada se nešto promijeni - njegova rutina, ponašanje, ono što voli ili ono što ne voli.

Bolest, odsutnost voljene osobe, promjena sredine i dosada su najčešći razlozi zbog kojih pas može postati tužan. U nastavku je devet znakova koji ukazuju da je pas tužan, kako biste ih što prije prepoznali i pomogli svom ljubimcu.

1. Promjena apetita

Kad su nesrećni, neki će psi izgubiti apetit i neće jesti kao prije, što će na kraju dovesti do gubitka kilograma. Međutim, neki će psi takođe pokazati svoju tugu jedući više nego obično i debljajući se. Dakle, najvažnija stvar na koju treba da obratite pažnju je svaka promjena njihovih prehrambenih navika koja ukazuje da se nešto događa.

2. Previše ili premalo spavanja

Iako psi vole spavati i spavaju puno više od ljudi, trebalo bi da se zabrinete kada vaš pas počne spavati duže nego inače. Takođe, ako primijetite da vaš pas spava manje nego obično, npr. ako ostane budan cijelu noć, to je takođe znak da se ne osjeća posebno srećno. Ako primijetite da vaš pas pokušava zaspati, ali stalno mijenja položaj, to vjerovatno znači da osjeća bol, zato ga odvedite veterinaru što prije.

3. Ne zanima ga igranje

Ako vaš pas počne izbjegavati svoje igračke, čak i one koje obično voli, budite oprezni. Ako ga nagovarate na igru, a on jednostavno ne pokaže interes, nešto nije u redu. Naravno, vaš pas ima pravo na loš dan, ali kad se dan pretvori u nekoliko dana, trebalo bi da se zabrinete. Takođe, ako vašeg psa nikad nisu zanimale igračke ili igranje, sasvim je normalno da ga to više i ne zanima.

4. Destruktivno ponašanje

Dakle, ako vaš pas koji je uvijek bio blag i dobro se ponašao počne razbijati stvari po kući ili uništavati vlastite igračke, znači da nešto nije u redu.

5. Skrivanje

Nesrećni psi će pokušati izbjeći svaki kontakt i interakciju. Ako je vaš pas prije bio samopouzdan i društven, a odjednom ne želi imati nikakve veze s ljudima i drugim psima, nešto se događa. Nesrećni psi čak će ići dotle da izbjegavaju vlastite najmilije. Ne uzimajte to lično, vaš pas traži pomoć.

6. Agresivno ponašanje

Slično kao i za destruktivno ponašanje, agresivno ponašanje je simptom, a ne osobina ličnosti. Što znači ako vaš pas pokazuje agresiju prema ljudima ili drugim životinjama, vjerovatno se osjeća loše. Ako se to dogodi konkretno kad ga dodirnete, velika je vjerovatnoća da ga boli.

7. Pretjerano lizanje ili žvakanje

Ako ste primijetili da se vaš pas neprestano liže ili grize, osjeća se tjeskobno i nesrećno. Pretjerano lizanje jedan je od najjasnijih znakova nesrećnog psa, onaj koji može dovesti do ćelavih mrlja, pa čak i krasta. Čine to kao način da se samo smire, iako u tome nema ničega umirujućeg.

8. Izbjegavanje kontakta očima

Neki su psi previše nesigurni da bi ljude ili druge životinje gledali u oči jer se to može smatrati izazovom. Međutim, ako je vaš pas obično navikao gledati vas u oči i odjednom to izbjegava, to može biti znak tuge. Izbjegavanje kontakta očima ili čak škiljenje predstavlja nedostatak energije i apatiju.

9. Hodanje

Slično kao i kod ljudi, ako vaš pas odjednom korača po kući bez prestanka, to znači da se osjeća tjeskobno. To često predstavlja znakove dosade jer pas ne zna šta bi sa sobom. Ali imajte na umu, ako ste izvan kuće dugo, velika je vjerovatnoća da će većinu koraka raditi dok je sam kod kuće jer će se tada osjećati najnesrećnije.

(Index.hr)