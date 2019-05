Djevojčica istrenirala papagaja da je štiti

Djeca mogu biti jako naporna, ali su mnogo češće izvor zabave, veselja i ljubavi.

Djeca imaju ogromnu maštu i često nas iznenade načinom na koji razmišljaju. Ponekad znaju da budu urnebesna jer dolaze s idejama za koje ponekad ne može shvatiti odakle su se stvorile u njihovim malim glavama.

Djevojčica iz naše priče jedna je od njih. Dobila je ideju kojom je pokorila internet.

Odlučila je da svog papagaja naučiti pomalo čudan trik. Na njenu zapovijest, a zapovijest je zapravo vrištanje, njen papagaj skače u njenu odbranu i napada osobu koja se nalazi ispred njih, prenosi "Index.hr".

Njena tetka je snimila taj napad, snimak je stavila na Twitter, ali nije imala pojma da će to pokrenuti lavinu reakcija drugih korisnika. Većina njih oduševila se videom, a svi su se složili da je ova curica jako opasna.

My niece has her bird trained to attack anyone she screams at pic.twitter.com/ea0JoWMNrT