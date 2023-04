Dva psa naišla na čopor vukova, susret ispao drugačije od očekivanog (VIDEO)

Susret dva psa sa čoporom vukova prvo je djelovao kao pokušaj sklapanja prijateljstva, ali je na kraju ispalo nešto sasvim drugo

Dva avanturistički nastrojena naišla su na čopor vukova. Iako su im prišli mašući repovima, vrlo brzo su se okrenuli i pobjegli pošto je prijem bio sve, samo ne prijateljski.

Ovaj susret snimio je Rafaele Imondi u Abrucu u Italiji. Kako je rekao, susret se na svu sreću dobro završio po pse.

"Psi nisu moji, to su nečiji psi, navikli su da šetaju sami i u ovom slučaju su išli tamo gdje su vukovi spavali, vjerovatno tražeći hranu. Na kraju su ih vukovi dva puta otjerali, ali bez da su ih napali... Dozvolili us im da odu, a da ih ne povrede", rekao je on.

Ipak, u komentarima su se pojavila i druga mišljenja, pa je tako jedan od onih koji su odgledali video rekao da je situacija bila možda drugačija.

"Psi čuvaju stoku i navikli su da rade bez nadzora. Teško je reći više bez konteksta, ali vjerovatno su htjeli da otjeraju predatore i u tom pokušaju su nadjačani. Mahanje repom ne mora uvijek da bude indikacija spremnosti na igru, već može i da znači da je pas uzbuđen ili na neki drugi način stimulisan", navodi se u tom komentaru.

(Telegraf.rs)