Dvije papige napravile pravu plesnu koreografiju, video je hit

Na društvenim mrežama nedavno je objavljena neobičan snimak plesa dvije papige.

Siva i zelena papiga stoje jedna nasuprot drugoj na gornjem dijelu kaveza. Jedan trenutak se samo gledaju, a onda počinje njihova "koreografija".

Prvo se jedna papiga naginje prema drugoj do te mjere da praktično leži pred njom. Druga papiga je zatim dotakne kljunom po glavi, prenosi "Index".

Potom se sinhroinzovano udaljuju jedna od druge i opet ponavljaju svoje zanimljive pokrete.

Jedan je korisnik Reddita ponudio objašnjenje ovog ponašanja: "Mislim da je to dijelom normalno društveno ponašanje, a da su dijelom to naučili od svojih vlasnika. Ples je uobičajen za ovu vrstu, ali ovi 'poljupci' nisu. To je vjerojatno mali ritual koji su vidjeli od svojih vlasnika pa su ga odlučili odglumiti."