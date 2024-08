Evo koliko dugo pas može da izdrži samoću i odlaganje nužde

Veliki broj ljudi osjeća grižu savjesti jer su, zbog posla i ostalih obaveza, primorani da svoje pse ostavljaju same skoro po cijeli dan, i to gotovo svakodnevno. Pored toga, mnogi vlasnici koji ne praktikuju da ostavljaju ljubimce same, često se plaše da izađu na duže, bez obzira na to da li je riječ o izlasku, gledanju filma, završavanju poslova..., jer ne znaju koliko dugo mogu da ostave psa samog.

Faktori su razni, počev od starosti psa, dresure, pa i karaktera ljubimca, a vlasnici su posebno zabrinuti zbog toga što ne znaju koliko pas može da izdrži da ne obavi nuždu.

Starost psa

Uzrast psa najviše utiče na učestalost obavljanja nužde, a ovo su vremenski okviri poslije kojih pas neizostavno mora da izađe napolje.

Štene – koliko je mjeseci staro, toliko sati može bez vršenja nužde (četvoromjesečno štene može četiri sata bez toaleta)

Psi stariji od godinu dana (odrasli) – mogu da budu oko šest sati bez toaleta, a izdržavaju maksimalno do osam sati

Stari psi – maksimalno mogu da se suzdrže od vršenja nužde do šest sati.

Što se tiče ovog problema, on se lako rješava treniranjem psa da nuždu vrši na pelenu, čime se neće mučiti cijeli dan čekajući na vaš povratak. Šetnje su obavezne, ali u periodu dok ste van kuće, pelene "rade" posao.

Šetnje

Kada je riječ o psima koji ostaju sami po osam i više sati, bitno je da ih vlasnici od početka naviknu na to. Po dolasku psa u dom, ne treba ga odmah ostaviti samog duže od osam sati, već dan-dva po nekoliko sati, da se prvo navikne na samoću, a zatim možete ići bez problema na posao. Važno je da psa izmorite šetnjom prije posla i ponovo po povratku u dom. Psa obavezno izvodite prije i poslije posla kako bi mu se nadoknadila potrebna fizička i socijalna aktivnost, jer ne treba da zaboravimo da su psi socijalne životinje, naviknute na čopore i aktivnost.

Pažnja

Mnogi vlasnici muče sebe mislima o tome kako im je pas sam i bez pažnje dok su na poslu i često im promakne činjenica da postoji dosta vlasnika koji su u kućama stalno, a ne pridaju mnogo pažnje ljubimcu, misleći da je dovoljno što su tu. Kad se vratite sa posla, psu poklonite maksimalnu pažnju, bilo igrom ili maženjem (u zavisnosti od situacije), isto kao i prije odlaska na posao. To će psu biti sasvim dovoljno, jer će i dalje osjećati vašu ljubav i svaki vaš povratak s posla biće mu kao nagrada.

Ako ćete dugo odsustvovati, psu ostavite dovoljno vode i hrane, kao i razne igračke kojima može da se zanima dok vas nema, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.