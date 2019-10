Fotografije najvećeg i najmoćnijeg orla prava senzacija

"To je ogromna ptica", uglavnom je reakcija ljudi kad vide fotografije orla harpije, najveće i najmoćnije ptice grabljivice koja živi u Sjevernoj i Južnoj Americi.

Osim svojom veličinom, orao harpija pažnju privlači i svojim neobičnim izgledom, prenosi B92.

„Izgleda kao da se neki čovjek maskirao u odjelo ptice", pišu po Twitteru iznenađeni opakim izgledom ove veličanstvene ptice.

​Fotografije ovog ogromnog orla na Reditu imaju više od 90 hiljada glasova i to prikupljenih u samo nekoliko sati od objave, što dovoljno govori o tome koliko je ova ptica zaintrigirala internet.

„Ne znam kako bih podno susret s ovom pticom“, jedan je od komentara.

​„Siguran sam da su mnogi mitovi nastali zbog ove ptice“, napisao je neko od korisnika.

Nature has its own way to get into Halloween mood. Harpy eagle pic.twitter.com/yoDKviTuM9