Gordon seter - rasa potekla sa dvora

Gordon seter je rasa koja vodi porijeklo iz Velike Britanije. Crni i drap seteri postojali su u Škotskoj barem od početka 16. vijeka, ali to nije bilo zvanično sve do kasnih godina 18. vijeka, kad je nastala rasa poznata kao gordon kasl seter.

Četvrti vojvoda Gordon držao je mnoge od ovih pasa u svom dvorcu Gordona, zbog čega je i rasi dodato njegovo ime. Napori da se umnože najkvalitetniji seteri na Gordonovom dvorcu nastavljena je kroz napore vojvode od Ričmonda. Iako je ime rase promijenjeno u crni i drap seter oko 1900, naziv gordon seter je vraćen kad je Kinološki savez zvanično priznao rasu.

Prvi put su stigli u Ameriku sredinom 19. vijeka i bili među prvim rasama koje je priznao AKC,1892. Godine.

Ovo je elegantan pas, uravnoteženo proporcionalne telesne građe. Visina grebena mužjaka je 66 cm, a ženke 62 centimetra. Glava je pre duboka nego široka, lobanja je blago zaobljena i najšira između ušiju. Stop je izražen, a dužina od potiljne kosti do stopa veća je nego od stopa do nosa. Iznad i ispod očiju glava je suva, bez naglašenih nabora. Obrazi su međusobno toliko uski i odgovaraju suvoj glavi. Njuška je duga, sa gotovo paralelnim linijama. Usne nisu opuštene i jasno su izražene. Nosna pečurka je velika široka i crna, a nozdrve su široko otvorene. Oči su tamnobraon, nisu upale niti buljave, a njihov izraz je odvažan i inteligentan. Uši su srednje velike i tanke, nisko usađene i dobro priležu uz glavu. Zubalo je sa snažnim vilicama i perfektnim pravilnim i potpunim makazastim zagrizom, pri čemu gornji sekutići bez razmaka naležu na one u donjoj vilici.

Vrat je dug, suv, povijen, bez slobodne kože na guši. Telo je srednje dugo i duboko. Rebra su dobro zaobljena, slabine su široke i blago kose, a grudi nisu široke.

Lopatična kost je široka i ravna, na grebenu zatvorena. Plećka nije preopterećena. Laktovi su dobro postavljeni ispod i čvrsto priležu uz tijelo. Prednje noge su ravne i snažne. Došaplje je uspravno. Zadnje noge su široke i mišićave. Rastojanje od skočnog zgloba do jastučića je kratko i ravno. Došaplje je snažno, šape su ovalne i zatvorene, sa dobro uzglobljenim prstima. Između prstiju je bujna dlaka..

Rep je ravan ili blago sabljast, i ne dopire dalje od skočnog zgloba. Nošen je vodoravno ili ispod linije leđa, jak je u korenu i sužava se ka finom vrhu. Njegova odlakanost, tzv. zastavica počinje u blizini korena repa, dlaka je duga i ravna i ka vrhu se ravnomerno smanjuje.

Dlaka je kratka i tanka na glavi, prednjim delovima nogu, vrhovima ušiju, srednje ravna bez kovrdža ili talasa, na ostalim delovima tela. Dlaka na gornjim dijelovima ušiju je duža i svilenkastija. Na postranim delovima leđa i nogu je duga, tanka, ravna i prava. Zavesice na stomaku mogu se produžavati do grudi i vrata i pri tome su koliko je moguće bez kovrdža i talasa. Boja dlake je ugljeno crna i veoma je sjajna, bez rđastog preliva, sa kestenjasto-crvenim, odnosno svetlećim paležom. Dozvoljene su crne linije preko prstiju i crna linija ispod vilice. Palež čine dvije jasno uočljive tačke iznad očiju, koje ne smeiu imati više od 2 cm u prečniku. Na stranama njuške, ne preko korena nosa, slično traci koja se pruža s jedne strane na drugu, jasno ograničavaju njušku. Na guši je jedna fleka, a na grudima su dvije veće, jasno ograničene, koje se javljaju i na unutrašnjim stranama zadnjih nogu, butine, sve do prednje strane kolena i na bočnoj strani skočnog zgloba do prstiju. Na zadnjim stranama prednjih nogu do laktova, a na prednjoj strani, palež dopire do šaplja ili nešto iznad njega. Dozvoljena je vrlo mala belina na prsima, ali nije dopuštena nijedna druga boja.

Karakter

Gordon seter je cenjen pas za društvo, zbog prijatnog karaktera i divne dlake, ali ne treba zaboraviti da je on sportski pas kome je neophodna redovna fizička aktivnost. Uravnotežen i vrlo inteligentan, gordon seter je odličan izbor za porodicu.

Zdravlje

Životni vijek gordon setera je od 10 do 12 godina. Kao češći zdravstveni problemi ove rase mogu se pojaviti displazija laktova i kukova, gastritis i atrofija retine.

Standard

Prema klasifikaciji Međunarodne kinološke federacije gordon seter spada u rase 7 grupe (ptičari), sekcije 2 (britanski i irski ptičari). Standard pod rednim brojem 6 posljednji je put revidiran 2009. godine.

(novosti.rs)