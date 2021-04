Hobotnica "pretukla" geologa

Australijski geolog Lens Karlson imao je prilično neprijatan susret sa jednom hobotnicom.

Na snimku koji je Karlson objavio vidi se da je hobotnica prvo plivala u plićaku, a onda mu je prišla i počela da koristi pipke gotovo kao bičeve, udarajući ga.

Karlson je dobio nekoliko udaraca po vratu, ruci i gornjem dijelu leđa, a kao "uspomena" na ovaj susret ostalo mu je crvenilo koje boli i peče.

Kod sebe je imao gazirano piće, pa ga je polio preko rana, od čega mu je bilo bolje.

"U ovakvim slučajevima, najbolji lijek je sirće, ali bilo šta kiselo će vam pomoći", objasnio je Karlson, prenosi "B92".

