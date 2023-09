I papagaji i kunići mogu biti odani ljubimci

DOBOJ - Kažu da je pas najbolji čovjekov prijatelj, ali i golubovi, kunići, kokice, papagaji takođe mogu biti jednako privrženi ljudima, smatraju uzgajivači sitnih životinja, koji su upozorili da su moderne tehnologije danas djeci postale "kućni ljubimci" umjesto životinja.

Koliko su mu odani njegovi golubovi, ilustrovao nam je Edin Mujkanović, potpredsjednik Društva za uzgoj i zaštitu sitnih životinja "Dobojski odgajivač".

"Da vi dođete sada u moju golubanu da ih hranite, oni bi bili nervozni, bili bi uznemireni. Dok ja kada dolazim, kada osjete ključeve da ću otključati garažu da uzmem hranu, oni znaju da sam ja jer po zveckanju ključeva oni znaju, osjete da je vlasnik tu. I kada uđem u golubanu da uzmem određenog goluba ili mlade u gnijezdu, oni ne prave problem, međutim kada neko drugi dođe da uzme tog istog goluba sa gnijezda, sa mladih, oni to ne dozvoljavaju", priča Mujkanović.

Papagaji mogu biti veoma pitomi i dobro društvo za igru, kaže Refik Suljkić, koji je nekada uzgajao sedam vrsta tih ptica.

"Recimo, mi odgajivači nemamo tako pitome pošto ih držimo u grupama, a inače, ako neko uzme jednog mladog papagaja, pa počne da ga vježba, onda može da mu bude jednostavno igračka, i djeci isto. Ja bih preporučio svima papagaja, mada ja imam i kanarince, ali papagaji su dosta pitomiji. Imao sam nimfu, koja je bila slobodna u kući, unutra. Jesam li sjeo, ona je meni došla na rame, na glavu, bila je jako pitoma, i svakom bih preporučio ako već hoće da uzme papagaja", naveo je Suljkić.

Lavlja glava jedan je od najsimpatičnijih primjeraka kunića i u kući se može ponašati kao mačka, uvjerava Fadil Mrkonjić, a mogu živjeti do osam godina.

Na naše pitanje koliko su zahtjevni za održavanje, ovaj uzgajivač odgovara:

"Vrlo lako se održavaju. Potreban im je samo jedan ćošak, samo staviti jednu posudu, gdje će spavati, tu će sve vršiti, samo ga treba odmalena naučiti. Ne možete uzeti zeca koji je bio na farmi i unijeti u kuću. Treba uzeti malog zeca i njega možeš naučiti i on će ići na svoje mjesto, nigdje po kući neće ništa uraditi. Pet godina je kod mene bio u kući, kao pas je išao za mnom, po dvorištu isto tako", ispričao je Fadil.

Dobojlije koje su posjetile revijalnu izložbu sitnih životinja pitali smo da li bi se radije odlučili za kunića ili neku pticu.

"A, ne, bojim se ptica, od djetinjstva imam strah od ptica, ali imam ribice, jedino to. Baš zato što nisu zahtjevne uzela sam njih. Kćerka je htjela mačku ili cuku, a pošto bi to ostalo meni da vodim računa o tome, onda smo rekli ribice. Nije zahtjevno, to je da nahranite, promijenite im vodu redovno da bi imale kisika ako nemate akvarijum sa pumpama. Ako imate, onda nema nikakvih zahtjeva ribica", rekla je Maida Kikić Ajdin.

"Imala sam zečeve, sada ne znam, možda. Imala sam i psa kada sam bila mala. Kućne ljubimce treba djeca da imaju, to je dobro za njihov razvoj. Ja baš volim životinje, malo mi je žao kada vidim da su zatvorene, ali mislim da su životinje jako važne za nas, posebno za djecu", smatra Elvira R., koja nije odoljela da u ruke uzme mladunče kunića i prisjeti se djetinjstva.