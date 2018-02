Istražili smo da li je društvo u BiH pet friendly

BANJALUKA, TUZLA - Iako BiH ima dobru zakonsku regulativu koja se odnosi na prava i zaštitu životinja, ipak u praksi se ona mnogo ne primjenjuje, žale se vlasnici kućnih ljubimaca iz više gradova, koji nailaze na razna ograničenja.

Ističu da, iako se teži tome da budemo pet friendly društvo, prijateljski prema ljubimcima, daleko smo od toga. Kao probleme navode da se, na primjer, psi nemaju gdje šetati, u kafiće ih mnogi ne puštaju, u prevoz ne mogu, a tu je i problem neodgovornih vlasnika ljubimaca, zbog kojih završe kao lutalice.

Pitali smo nekoliko vlasnika pasa koliko su oni i njihovi ljubimci prihvaćeni u društvu i s kojim se problemima susreću.

Emina Pokaz iz Zenice

Svog psa po imenu Foxy Emina je prije sedam godina našla na ulici i udomila, međutim sve ove godine u samo dva lokala sa svojim ljubimcem može popiti kafu u Zenici.

"Postoji to jedno mjesto gdje ga mogu izvesti da se istrči i ja ga tu vozim autom. Imam problem doći do te lokacije jer se gradom s njim ne može šetati bez nekih poteškoća. Ima dosta lutalica, koje su me čak i napadale i grizle", rekla je Pokazova.

Ističe da je svijest ljudi kod nas na takvom nivou da joj čak pojedinci ne žele ući u kuću jer živi s psom.

"Idemo do te granice gdje ljudi ne žele da mi uđu u kuću jer imam psa, koji nije vjerski dozvoljen, pa se ja tako šokiram činjenicom gdje ja to živim", rekla je Pokazova.

Dodala da je imala mnogo situacija gdje su ljudi bježali od nje na drugu stranu ulice govoreći joj da skloni psa, da ga veže, iako je on mali.

"Kada odem u Zagreb shvatim koliko smo mi daleko od njih. Definitivno mi nemamo prijateljski odnos prema ljubimcima", kaže Pokazova.

Armin Kendić iz Tuzle

Armin Donu, ženku tibetanskog španijela, ima već skoro četiri godine, a njegova dosadašnja iskustva pokazuju da još nismo u potpunosti pet friendly društvo.

"U proljetnom i ljetnom periodu, kada su bašte kafića otvorene, dolazak s psima je dozvoljen, međutim problem nastaje zimi, kada ulazak u većinu objekata nije dozvoljen. Kada je u pitanju javni prevoz, ulazak u autobuse je zabranjen, dok je većina taksi prevoznika pozitivno nastrojena", ističe Kendić.

Problem u Tuzli, kako kaže, predstavlja i nepostojanje parka koji je namijenjen za životinje te svoje kućne ljubimce nisu toliko često u prilici puštati da se skupa igraju.

"Zakonska regulativa koja uređuje ovu oblast je nedorečena u smislu gdje je dozvoljeno, a gdje nije dovoditi pse te vlasnici ljubimaca nerijetko nailaze na probleme koje im nameću ostali sugrađani", zaključuje Kendić.

Mladen Miljuš iz Banjaluke

On ima mješanca i ženku pit bula, a ističe da je odnos društva prema životinjama loš i da smo kao društvo daleko od dobrog odnosa prema ljubimcima i vlasnicima.

"Prvo je to što pse u Banjaluci nemamo gdje pustiti, jer ilegalno je bilo gdje da pustim psa osim u onom jedinom parku za pse, koji je pritom neuslovan, ali i nedostupan onima koji žive u drugom kraju grada i pješače. Zbog toga što nemaju gdje trčati isfrustrirani su i psi i njihovi vlasnici ", rekao je Miljuš.

Ističe i da je jedan taksi prevoz za kućne ljubimce ugašen, a ugostiteljski lokali često ne dozvoljavaju da im gosti budu kućni ljubimci.

"Pored toga, problem su i neodgovorni vlasnici, koji na ulicu puštaju pse, koji se tamo razmnožavaju, stvaraju čopore i prave ljudima probleme", ističe Miljuš i dodaje da je odnos prema životinjama negativan.

Kako kaže, i kada pse lutalice sklone s ulice odvode ih u azil koji ne zadovoljava kriterijume.

"Imamo mi dobre zakone kada je u pitanju zaštita životinja, postoje kazne za neodgovorne vlasnike, ali se oni apsolutno ne primjenjuju", dodaje Miljuš.

Ističe da je pohvalno uvođenje čipovanja pasa i što se pravi zajednička baza podataka, ali je potrebno da se kao na Zapadu kuje provjeravaju svakih nekoliko mjeseci i ako je bila skotna a mladih nema, kazni se vlasnik.

Milica Jasnić iz Prijedora

Svog psa Simbu, koji je star tri godine, dobila je kao rođendanski poklon i odmah su se sprijateljili pa danas ponosno kaže da je on njen najbolji prijatelj, ali se susreće s brojnim preprekama.

"Ugostiteljski objekti uglavnom ne dozvoljavaju ulazak životinja, a i ako može to su vlasnici malih pasa", ističe Jasnićeva.

Dodaje da vlasnici agresivnijih rasa treba da ih šetaju na povocu i sa zaštitnom korpom, a njen pas pripada toj klasifikaciji.

Ona kaže da trenutno stanuje u Banjaluci, ali ni tu nema uslove da izvede psa, jer je jedini park neuslovan i nema vodu, hladovinu niti rasvjetu.

"Nemamo uslove, a imamo razne zakone koje moramo poštovati. Smatram da ne treba ograničavati broj kućnih ljubimaca, ako se prema njima odgovorno postupa, a svakako treba kazniti neodgovorne vlasnike", ističe Jasnićeva.