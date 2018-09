Izgubljeni beluga kit luta Temzom

Kit vrste beluga primijećen je kako pliva u Temzi, što je zabrinulo one koji se bore za prava životinja, a koji pretpostavljaju da je stvorenje u opasnosti, javlja CNN.

Prva osoba koja je primijetila životinju je bio ekolog po imenu Dejv Endrus, koji je tvitovao video ovog sisara kako pliva u rijeci blizu Eseksa.

"Ne mogu vjerovati da postavljam ovo, ozbiljno - beluga u Temzi kod Eseksa", napisao je Endrus.

On je dodao i da se ovaj kit danima hranio oko brodova duž Temze, ali se u posljednjih nekoliko dana nije pomjerio više od 200 metara. Beluga kitovi, koji se lako mogu prepoznati zbog svoje bijele boje, najčešće žive u hladnim arktičkim vodama oko Grenlanda, Svalbarda i Barencovog mora. Ova vrsta kita je viđena izvan svog staništa samo 20 puta do sada. Portparol jedne britanske organizacije za zaštitu životinja Deni Grovs je izjavio: "Ona ili on je očigledno izgubljen i vjerovatno u velikoj opasnosti". Lusi Bejbej, vođa grupe "Orca", koja se bavi zaštitom kitova i delfina, takođe je posavjetovala javnost da budu oprezni.

"S obzirom na to da je životinja daleko od svog prirodnog staništa, vjerovatno je uznemirena, tako da je veoma bitno da posmatrači drže distancu, bez obzira na to jesu li na kopnu ili brodu", rekla je ona. Situaciju trenutno prate sve velike britanske organizacije za zaštitu životinja. Organizacija ronilaca koji se bave spasavanjem mora "British Divers Marine Life Rescue" je u svojoj izjavi navela da ovakvi kitovi nisu često viđani u britanskim vodama, tako da je ovo veoma rijedak slučaj.