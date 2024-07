Jazbina sa 2.000 zvečarki dostupna za onlajn praćenje (VIDEO)

Ljubitelji zmija i naučnici moći će putem onlajn kamere da prate "Mega jazbinu" sa 2.000 zvečarki na udaljenoj lokaciji u sjevernom Koloradu, koja će biti dostupna za gledanje 24 sata.

"Ovo je velika jazbina za zvečarke i jedna od najvećih za koje znamo", rekla je profesorka biologije na Kalifornijskom univerzitetu, Emili Tejlor, koja vodi istraživanje projekta "Retlkem" (RattleCam), piše Ej-Bi-Si njuz (ABC News).

Naučnici sa fakulteta postavili su onlajn kameru za zvečarke u maju, a tačnu lokaciju jazbine u Koloradu čuvaju u tajnosti kako niko ne bi došao i uznemiravao naučnike i zmije. Zvečarke u Koloradu nalaze utočište u jazbini tokom zime i izlaze u proljeće.

Imagine outgrowing your brittle old skin and being trapped in it for a few weeks. Then it breaks open and you wriggle out, fresh and new. Check out the color change as this snake shows its new skin. Such a satisfying POP at the end! YouTube link: https://t.co/1XFmMOzSVB pic.twitter.com/eDZ2D5Zc7E