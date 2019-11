Jedna od najrjeđih životinja na svijetu primjećena poslije tri decenije

U jednoj šumi na jugu Vijetnama, fotografisana je mala i veoma rijetka vrsta sisara, nalik jelenu, koju naučnici nisu vidjeli skoro 30 godina, saopštila je Grupa za očuvanje vrsta.

Životinja poznata i kao vijetnamski mišji jelen fotografisana je u divljini.

Najmanji sisar sa kopitama, mišji jelen, hoda na vrhu kopita, ima dva oštra očnjaka i krzno srebrnastog sjaja.

Ove životinje su obično stidljive i usamljene. Pripadaju porodici Tragulidae.

