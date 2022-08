Jeste li ikada vidjeli sovu kako trči: "Kao lopov po noći"

Jesle li ikada vidjeli sovu kako trči? Ako niste, sad vam je prilika.

Na Twitteru je objavljen video sove koja trči po kući. Digla je krila u vazduh te skakala s noge na nogu. Video je pregledan 263.000 puta u jednom danu.

Mnogi korisnici te društvene mreže nikada nisu vidjeli sovu u ovakvom izdanju pa su ostali iznenađeni. Usput su i nizali fore na račun njenog trčanja.

"Baš sam obrisao pod", "Iskradanje nakon što pojedete sve grickalice", "Zbog ovog ću imati noćne more", "Preslatko", "Nikad nisam mislio da ću vidjeti sovu kako trči. Hvala", "Meni ovo više izgleda kao iskradanje", "Kao lopov po noći", neki su od komentara, prenosi Index.

Neki su sovu uporedili i s videom čovjeka koji trči po pustinji, ali i s Phoebe iz serije Prijatelji.

This is how owls run..