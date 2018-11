Kako da zašitite ljubimce od jesenjih opasnosti

Svi mi koji brinemo o životinjama, posebno kada dođe jesen moramo biti dodatno pažljivi. Od otrova u domaćinstvu do povreda koje izazivaju hladni vremenski uslovi, sezona jeseni je vrlo opasna za naše ljubimce.

Izdvojili smo za vas nekoliko savjeta uz pomoć kojih će vaš ljubimvac biti zdrav i bezbjedan tokom jesenjih mjeseci.

U jesen se povećava upotreba rodenticida, koji su veoma otrovni za ljubimce. Naime, ako životinja proguta ovu vrstu pesticida, može doći do ozbiljnih posljedica, pa i do smrti. Ako morate da koristite ove proizvode, uradite to sa velikim oprezom i stavite ih na ona mjesta u bašti koja su nepristupačna ljubimcima.

Ako vaš pas nije bio toliko aktivan napolju tokom ljetnjih vrućina, nije loše obnoviti dresuru. Psi, isto kao i ljudi, vremenom postaju slabiji u vještinama kada ih ne koriste.

Jesen i proljeće je doba kada rastu gljive. Dok 99 posto pečuraka nije otrovno ili sadže vrlo malo toksina, onaj jedan procenat njih je veoma otrovno i mogu biti opasne po život životinje. Nažalost, većina otrovnih pečuraka se vrlo teško razlikuje od onih bezbjednih. Zato, najbolje rješenje je da ljubimce držite dalje od područja gdje one rastu. Ukoliko sumnjate da je vaš ljubimac pojeo otrovnu pečurku, odmah potražite pomoć veterinara.

Kako bi očuvali tjelesnu toplotu, ljubimcima koji žive na otvorenom u dvorištu ili dosta vremena provode napolju potrebno je više hrane tokom hladnih dana. Takođe, važno je da konji i ostale životinje uvijek imaju čistu, svježu vodu, koja nije zamrznuta.

Početak jeseni je vrijeme za promenu tečnosti u motorima automobila. Etilen glikol, odnosni antifriz, veoma je toksičan za životinje, pa u slučaju izlivanja ove tečnosti najbezbjednije je odmah počistiti.

Takođe, ukoliko imate djece koja su krenula u školu sa početkom jeseni, važno je da svoj školski pribor drže van domašaja ljubimaca. Naime, olovke, bojice, markeri i flomasteri u sebi sadrže male količine toksina, koje neće naškoditi ljubimcu, osim ukoliko proguta velike količine. Takođe, supstance iz pribora mogu izazvati probleme u sistemu za varenje i zatvor.

Ipak, zdrav i bezbjedan ljubimac je i srećan ljubimac.