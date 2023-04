Kako mačka pokazuje ljubav

Kada mačka nekoga voli ona to i pokazuje, a evo i kako.

Namiguje s oba oka

Vaša ljubimica trepće s oba oka. To je isto kao da vam je dala poljubac, ali očima i znači isto što i "Volim te". Kada vašoj mački želite pokloniti osmijeh na "mačjem jeziku", takođe joj trepnite s oba oka. Ona će to razumjeti.

Donosi vam "poklone"

Sigurno je da vam vaša ljubimica pred vrata neće donijeti npr. željeni par cipela. Umjesto toga dobićete nešto od srca, što će istovremeno pokazati i koliko je vaša ljubimica vješt lovac. Čak ako pogled na mrtvu pticu ili ubijenog miša u vama ne stvara istu radost kao najnoviji par cipela, trebali biste znati cijeniti njen poklon. Ovo je jedan od načina na koji naše ljubimice iskazuju ljubav.

"Komunikativna je"

Iako glasanje može izražavati probleme u ponašanju, bol, napetost, stres i oboljenja, mijaukanje je dio normalnog spektra ponašanja mačaka. To je pozitivni pokazatelj da je mačka dobro i da ju njen vlasnik jako cijeni.

Spava u vašoj blizini

Ako vaša mačka kao mjesto za drijemanje ne odabire za to predviđeno mjesto u krevetu za mačke, nego legne na pisaći sto ili vas želi uvjeriti u to da legnete s njom na kauč ili u krevet, tada možete biti sigurni da vas mačka voli. Ona to pokazuje time što želi biti u vašoj blizini.

Trlja glavu o vas

Ako se vaša mačka trlja glavu o vas ili vas mazi svojim nosom po tijelu ili ramenima, prsima ili bedrima ona tako želi prenijeti svoj miris na vas, tako da se vaši pojedinačni tjelesni mirisi pomiješaju. Pri tome se radi o određenom teritorijalnom ponašanju. Mačka ili mačak želi da vi mirisom signalizujete ostalim mačkama da već imate svoju mačku i ona stoji vjerno uz vas.

Njen rep je u obliku upitnika

Kada je rep mačke u obliku upitnika on poručuje "Volim te!". Takođe, ako se repić nalazi u uspravnom položaju, to ukazuje na ljubav i povjerenje, navodi Zooplus.hr.