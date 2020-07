Kako ostati smiren kada u šumi sretnete radoznalog medvjeda

Grupa planinara u Meksiku uspela je da ostane toliko smirena da je čak snimila i selfi sa radoznalim medvedom koji im je prišao na šumskoj stazi.

Na snimku koji je zabilježila grupa planinara u Meksiku se vidi kako tri žene stoje mirno dok crni medvjed prilazi jednoj od njih, podiže se na zadnje noge i radoznalo je njuška.

Oh. my. goodness. She’s a rock. I want this girl in my foxhole... pic.twitter.com/4oT67HFKPg