Kako zaštititi mačke od toplotnog udara

Visoke temperature su neprijatne i za životinje, te mogu ugroziti njihov život. Zbog toga tokom ljetnih mjeseci ljudi trebaju dodatnu pažnju posvetiti brizi za kućne ljubimce.

S obzirom da mnogi građani već znaju kako ovaj period olakšati psima, Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba sada je dalo savjete vezane za brigu za mačke.

Poručuju da mačke trebaju biti u hladu i imati stalni pristup svježoj vodi. Tokom izrazito toplih dana svaki se zatvoreni prostor naglo zagrijava, pa tako i stan. Ako mačka nema izlaz iz tako zagrijanog stana, u njemu može doživjeti toplotni udar. Zato je važno zamračiti stan, spustiti roletne i ostaviti otvorene, ali mrežom zaštićene prozore tokom hladnijih dijelova dana ili noći.

Dodaju da mačke koje nemaju dlaku ili imaju jako svijetlu dlaku i kožu mogu izgorjeti na suncu pa se ne smiju direktno izlagati sunčevim zrakama.

Mačke koje imaju dlaku treba redovno četkati kako bi se odstranio njen višak da je dodatno zagrijava mačku.

Mačkama u zdjelice treba sipati svježu vodu. Budući da je riječ o izbirljivim životinjicama, treba pronaći način kako ih poticati da piju što više vode. Kažu da je najbolje otkriti koja je zdjelica mački najdraža. Mačke vole imati hranu i vodu daleko od posuda sa pijeskom, ali i posude s vodom odvojene od onih s hranom, pa i to može biti razlog što manje piju vodu.

Posuda za vodu, poručuju, mački mora biti tolika da joj brkovi ne diraju njene ivice. Ako mačka izlazi van, posude s vodom trebaju biti i u kući i van nje. Neke mačke vole kišnicu pa se ona može prikupljati vani u posudi.

Ako mačka voli blago rashlađivanje hladnim oblogama, to može postati dio njenih ljetnih rituala. Mačku nipošto ne treba polivati vodom. Većina mačaka ne voli vodu i to im uzrokuje stres. Ako je mačka slaba ili zadihana, mijauče, povraća ili ima proljev, hitno je treba odvesti veterinaru. Sve to mogu biti znakovi toplotnog udara ili sunčanice.

