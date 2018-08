Koze vole srećnije ljude

Koze mogu da razlikuju facijalne ekspresije ljudi, tvrde naučnici. To, međutim, nije sve, pošto će te životinje prije odlučiti da gledaju u srećne ljude i da stupaju u interakciju sa njima.

Studija, koja predstavlja prvi dokaz da koze čitaju emocionalne ekspresije ljudi, pokazuje da ova mogućnost nije ograničena samo na domaće životinje poput konja ili pasa.

Tim naučnika sa Univerziteta Kraljice Meri, koji je sproveo istraživanje, u članku u magazinu "Royal Society Open Science" je opisao kako je 20 koza reagovalo na srećne i ljutite fotografije istih ljudi.

Vođa tima naučnika doktor Alan Mekeligot ističe da su ovi nalazi izuzetno važni jer nam govore da čitanje ljudskih emocija nije ograničeno samo na kućne ljubimce, već da osjećaj za to ima i stoka i druge domaće životinje.

Jedan od autora istraživanja doktor Kristijan Novort kaže da je i ranije bilo poznato da koze mogu da čitaju jezik ljudskog tijela.

"Ono što nismo znali jeste kako one reaguju na različite emocionalne ekspresije, kao što su ljutnja i sreća. Sada znamo da se one, osim što prave distinkciju između tih osjećanja, odlučuju da stupe u interakciju sa srećnim ljudima", zaključio je on.

Naučnici navode da ovo istraživanje može da bude od velikog značaja za razumijevanje načina na koji životinje procesuiraju ljudske emocije.

(B92)