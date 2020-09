Kriza identiteta: Sova umislila da je pas

Video objavljen na Twiteru postao je viralan zbog neodoljive sove koja svojim umiljatim glasom stvara umjetnost tako što laje kao pas.

Odrastanje je izazov. Baš kao i ljudima, ponekad je i životinjama teško da prihvate ko su u mladim fazama odrastanja. Uzmimo za primjer ovu sovu.

U natpisu videa stoji tekst "Sova je odlučila da želi da bude pas".

​Neki korisnici interneta, retvitujući video, primijetili su da je simpatična sova nezavisna u donošenju odluke o tome hoće li da zahuče ili da pređe na lajanje.

(Sputniknews.com)

Owl decided it wanted to be a dog pic.twitter.com/QvvDD0ajIq