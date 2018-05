Labradorka dobila osam štenaca nasred aerodroma

Labradorka koju je porodica udomila kao pomoć osobi sa invaliditetom oštenila se nasred aerodroma. Porodica će sada morati da pronađe drugi prevoz do kući.

Tik prije nego što će se ukrcati na avion do Filadelfije, Eli više nije mogla da izdrži.

Porođaj labradorke bio je neočekivan, a ubrzo je dobila osam malih štenaca na Aerodromu Tampa na Floridi. Na porođaju pomogao je medicinski tim koji radi pri vatrogasnoj službi.

Otac štenaca – sedam dječaka i jedne djevojčice, takođe se nalazio na aerodromu.

The proud papa, “Nugget” waits for his last baby