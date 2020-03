Ljudi u karantinu, životinje okupirale gradske ulice

U zemljama poput Italije, Tajlanda i Japana povećana je prisutnost životinja na ulicama zbog odsutnosti ljudi.

Milioni stanovnika urbanih sredina ostali su u svojim domovima zbog karantina koji je uveden kao mjera sprečavanja širenja COVID-19. Društvene mreže ili dobra knjiga samo su neki od načina da se prebrodi krizno razdoblje, ali priroda je donijela neočekivani ishod zabrane kretanja ljudi na ulicama.

U gradovima pojedinih zemalja pojačana je prisutnost životinja na ulicama. Šetaju se bez straha jer ljudi skoro i da nema, prenosi portal "Klix".

Nara je grad koji je poznat po parku u kojem živi veliki broj jelena, ali su neki od njih počeli izlaziti na ulice u potrazi za hranom.

Obično su ulice ovog grada pune turista, a slika jelena koji žive u Nari jedna su od najvećih atrakcija. Ljudi ih obično hrane krekerima. Broj posjetilaca parka pada tokom posljednjih sedmica pa jeleni nemaju drugog izbora osim potražiti hranu na ulicama.

Deer in Nara, Japan are used to tourists feeding them. Now, coronavirus has halted tourism. And the deer are racing through the streets looking for food. pic.twitter.com/i05k85cZxU