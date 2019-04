Lovokradica okončao tragično: Slon ga usmrtio, a lavovi rastrgali

Ilegalni lovac izgažen je do smrti kada je pokušao ubiti nosoroga u Nacionalnom parku Kruger u Južnoj Africi. Nakon što ga je pregazio slon, njegovo tijelo su rastrgali lavovi. Ostali su samo glava i odjeća.

Grupa lovokradica ganjali su nosoroga kada se iznenada pojavio slon koji je napao jednog od njih. Preživjela trojica su uklonila tijelo i pobjegla, ali su a pronašli lavovi koji su ga rastrgali.

Dijelove tijela tražili su rendžeri Parka Kruger, a u potrazi je učestvovao i helikopter.

Pronašli su druge tragove koji su doveli do trojice lovokradica koji su uhapšeni, a oduzeto je oružje. Ostaci tijela ilegalnog lovca pronađeni su nakon četiri dana. Ostala je lobanja i odjeća.

"Ulazak u park Kruger ilegalno i pješke nije pametno jer ima mnogo opasnosti, a ovaj incident je dokaz. Bilo je tužno vidjeti kćeri koje tuguju zbog gubitka svog oca pogotovo jer smo uspjeli naći samo malo ostataka njegovog tijela", kazao je izvršni menadžer parka Glenn Phillips.

Trojica preživjelih lovokradica optuženi su za organizovani kriminal, ilegalni ulazak u posjed, te posjedovanje vatrenog oružja i municije bez dozvole.

