Mačak pronađen 65 kilometara od svog doma

Mačak Čarli našao se u avanturi života (i brojnim svjetskim medijima) nakon što je pobjegao od kuće, sakrio se u automobilu, vozio se više od 60 kilometara, a onda, kad je otkriven, ljudima zadao više od sat vremena posla na njegovom izvlačenju.

Petogodišnji mačak iz Grandžtauna, u britanskom Sanderlendu, nestao je u nedjeljno jutro.

Njegova vlasnica Laura Karol i njena kćerka pretražile su komšiluk. Hodale su uokolo dozivajući ga, pokazivale ljudima njegovu fotografiju i lijepile letke s molbom da im se javi onaj ko ga je vidio. Na društvenim su mrežama takođe objavile da njihovog mačka nema.

Ali sve se riješilo u jednom danu. Javili su joj se volonteri skloništa da je mačak kod njih, ali u 65 kilometara udaljenom Varkvorhu. Bila je u šoku prepoznavši Čarlija- mislila je da je mačak u susjednoj ulici, a ne u susjednoj pokrajini. Njezin bivši suprug otišao je po mačka i vratio ga kući.

Sat vremena su ga izvlačili iz automobila

Šta se tačno dogodilo? Mačak se zavukao u automobil komšija. Kad je došao na svoje odredište, u jedan dom za penzionere u kojem povremeno radi, ljudi oko njega su odmah vidjeli mačku. Bilo im je potrebno sat vremena da ga izvuku iz automobila jer nije reagovao ni na kakvu hranu i nije sam htio izaći, a potom su ga predali lokalnom utočištu.

"On je kućni mačak i kad ode vani, ne zadržava se dugo. Ja se u prvi mah nisam ni zabrinula, ali djeca jesu pa smo zato odmah krenuli u potragu. Ne moram ni reći da sam bila vrlo iznenađena da je pronađen toliko daleko od doma. Mislim da je pobjegao kroz otvoren prozor, ali puno me pitate ako tražite da vam objasnim kako se zavukao u nečiji auto jer to ne znam. Nakon ovog iskustva ćemo ga definitivno čipirati", rekla je njegova vlasnica Laura za Daily Mail, prenosi Index.hr