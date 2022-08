Mačak se izgubio tokom selidbe pa ponovo pronašao vlasnike

Mačak Oliver postao je viralan na društvenim mrežama nakon svog avanturističkog poduhvata.

Naime, mačak se izgubio jednoj američkoj porodici tokom selidbe u maju ove godine. Dok su se pakovali, nekako je izašao na prednji trijem te se zaigrao s porodični psom.

"To je bio posljednji put kada sam vidjela Olivera", rekla je vlasnica Hejl Kučer za WBOY 12 vijesti.

Vlasnici su se nadali da će ga pronaći.

"Još uvijek nismo zaključili prodaju kuće, oglasili smo je praznu te smo prve sedmice konstantno obilazili nekretninu, ostavljali mu hranu i dozivali ga", navela je.

Kada se kuća konačno prodala u julu, porodica je objasnila situaciju novim vlasnicima te ih zamolila da ih obavijeste u slučaju da se Oliver pojavi.

"Još uvijek smo se nekako nadali da će se možda pojaviti. Mačak Oliver se zaista i pojavio i to dva mjeseca kasnije, ali ne na lokaciji stare kuće već u dvorištu nove gdje su se doselili. Moj muž je pogledao prema susjedovom dvorištu te na stepenicama uočio narandžastu mačku kako sjedi. Okrenuo se prema meni i rekao mi da izgleda kao Oliver", prepričala je vlasnica.

Trenutak ponovnog susreta vlasnica Hejl opisala je kao scenu iz filma.

"Istrčala sam kroz zadnja vrata kuće, on me je vidio kako dolazim te počeo trčati prema meni. Trčali smo jedno prema drugome, izgledalo je kao usporena scena iz filma. Dopustio mi je da ga podignem. To je bio on. Imao je istu ogrlicu", ispričala je ona.

Naknadno je veterinar provjerio mikročip i potvrdio da se zaista radi o Oliveru.